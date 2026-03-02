재즈의 수호자, 윈턴 마살리스 내한공연

정통 재즈 명인 윈턴 마살리스가 3월 한국 무대에 선다. 재즈를 퇴조의 위기에서 구해낸 인물로 평가받는 트럼펫 연주자다. 2023년 이후 3년 만의 내한이지만 자신이 창설한 15인조 빅밴드 ‘재즈 앳 링컨센터 오케스트라(이하 JLCO)’와 함께 오는 것은 2002년 이후 24년 만이다. LG아트센터 서울에서 25·26일 열리는 공연은 전석 매진된 상태. 그래미상 9관왕이자 재즈 아티스트 최초의 퓰리처 음악상 수상자인 거장이 펼칠 무대에 대한 기대감이 커지고 있다.

자신이 창설한 15인조 빅밴드 ‘재즈 앳 링컨센터 오케스트라(이하 JLCO)’와 함께 내한하는 재즈 명인 윈턴 마살리스. LG아트센터 서울 제공

◆ 재즈의 수호자

1961년 미국 루이지애나주 뉴올리언스의 재즈 음악가 집안에서 태어난 마살리스는 뉴올리언스 전통에서 출발한 재즈를 미국 음악의 정전(正典)으로 끌어올린 인물로 평가받는다. 재즈 피아니스트 아버지 엘리스 마살리스의 영향 아래 여섯 살 때 트럼펫을 잡은 그는 학교에서는 클래식을, 아버지에게는 재즈를 익혔다. 열일곱 살 때 뉴욕 줄리아드 음악원에 입학하면서 본격적으로 음악계에 발을 들였다. 이듬해 전설적인 ’아트 블레이키 앤 더 재즈 메신저스’를 거치며 뉴욕 재즈 현장의 샛별로 떠올랐다.

1982년 데뷔 음반을 발표한 지 1년 만에 클래식과 재즈 그래미상을 동시에 수상한 최초이자 유일한 아티스트가 됐다. 이 기록은 1984년에도 재현됐다. 클래식 분야에서는 스무 살에 하이든, 훔멜, 레오폴트 모차르트의 트럼펫 협주곡을 녹음해 ‘최우수 클래식 솔리스트’ 그래미를 받았다. 또 최초로 5년 연속(1983~1987) 그래미를 수상한 아티스트라는 전무후무한 기록을 세웠다. 1997년에는 오라토리오 ‘블러드 온 더 필즈’로 재즈 음악가로서는 첫 퓰리처 음악상을 받았다. 미국 흑인 노예제의 역사를 소재로 한 이 대규모 작품은 재즈가 단순한 대중음악을 넘어 진지한 예술 형식으로 인정받는 전환점이 됐다는 평가를 받는다.

루이 암스트롱과 듀크 엘링턴의 전통을 계승한다고 평가받는 마살리스에게 재즈는 음악 이상의 가치다. 1987년 링컨 센터에서 재즈 콘서트 시리즈를 시작하며 JLCO를 창설하고 약 40년에 걸쳐 오케스트라를 이끌어왔다. 재즈를 미국 민주주의와 공동체 정신의 산물로 끌어올렸다. 즉흥 연주를 통한 개인의 창의성, 스윙을 통한 집단적 협력, 그리고 블루스로 구현되는 역경에 맞서는 집요한 낙관주의를 상징한다.

“재즈 밴드는 민주주의와 똑같이 작동한다. 각 연주자는 자신이 원하는 것을 연주할 권리를 갖지만, 동시에 다른 모든 연주자가 더 좋게 들릴 수 있도록 연주할 책임도 진다.”

그러나 마살리스는 재즈계에서 가장 논쟁적인 인물이기도 하다. 그의 철학은 단순하다. 재즈란 블루스와 스윙, 뉴올리언스에서 비밥까지 이어지는 ‘어쿠스틱’ 전통 위에 서야 한다는 것. 전자악기가 판을 치던 1970~80년대 퓨전 재즈와 록 리듬을 끌어들인 재즈는 그에게 ‘재즈가 아니었다’. 이 완고한 원칙주의는 다른 재즈 음악가들에게 반발을 샀다. 가장 극적인 대립이 또다른 명인 마일스 데이비스와 사이에서 생겨난 갈등이다. 마살리스에게 마일스는 흠모해온 선배였지만 마일스가 1970년대 이후 록과 팝을 재즈에 접목하자 “자국을 배신한 장군”이라며 공개적으로 비판했다. 마일스는 하이든 협주곡을 녹음한 마살리스를 향해 “죽은 유럽 음악이나 연주하고 있다”고 맞비판했다. 1986년 밴쿠버 재즈 페스티벌에선 당시 스물네 살이던 마살리스가 예순 살 마일스의 공연 도중 느닷없이 무대에 올라 트럼펫을 꺼내 든 사건이 벌어졌다. 마일스는 즉시 밴드를 세웠고, 마살리스가 퇴장할 때까지 연주를 재개하지 않았다. 재즈 피아니스트 키스 재럿은 “다른 사람 스타일을 너무 잘 모방한다, 고교생 트럼펫 소리”라고 혹평했다. 역시 비판적이었던 베이시스트 스탠리 클라크는 “재즈에 품위를 되돌려놓은 것은 사실”이라고 인정했다.

작곡가로서 그의 작품 목록에는 600곡 이상의 원곡, 11개의 무용 음악, 13개의 모음곡, 4개의 교향곡, 2개의 현악 사중주, 재즈 오라토리오, 바이올린·튜바·트럼펫 협주곡 등이 포함된다. 현재 줄리아드 음악원 재즈학과장을 맡고 있다.

◆JLCO 38년 역사의 피날레

마살리스는 2026-2027 시즌을 끝으로 JLCO 예술감독 및 음악감독직에서 물러날 예정이다. 그가 40년 가까이 이끌어온 JLCO와 함께하는 마지막 한국 무대가 될 가능성이 높다. JLCO는 트럼펫 4인, 트롬본 3인, 색소폰·목관 5인, 피아노·베이스·드럼의 리듬 섹션 3인으로 구성된 15인조 빅밴드. 1994년부터 함께한 라이언 카이저, 1993년 합류한 마커스 프린텁, 1998년부터 활동해 온 베이스의 카를로스 엔리케스 등 수십 년 경력의 베테랑부터 2025년 새로 합류한 크리스 루이스까지 세대를 아우르는 최정예 라인업이다.

이번 무대에서 JLCO는 스윙과 블루스 등 재즈의 본질을 관통하는 다채로운 레퍼토리를 통해 빅밴드만이 가진 풍성한 화성과 즉흥 연주의 묘미를 선사할 예정이다.