[하메네이 사망] 금융그룹들 비상대응체계 가동……기업 금융지원

KB·신한, 피해 기업에 특별 우대금리…하나, 경영안전자금

우리 "내일 시장이 변곡점…당국에 협조"

국내 주요 금융그룹이 미국과 이스라엘의 이란 공습 관련 비상 대응 체계를 가동하고 어려움을 겪는 기업들을 지원하기로 했다.



2일 금융권에 따르면, KB금융그룹은 양종희 회장 등 주요 계열사 대표가 실시간으로 환율, 금리, 유가 등을 점검하고 있다.

서울 종로구 시중은행 현금자동입출금기(ATM). 연합뉴스

KB국민은행은 선제적으로 'KB재해복구 금융지원 프로그램'도 가동했다.



지원 대상은 분쟁 지역 진출 기업이나 수출입 실적이 있는 기업과 협력사로, 최대 1.0%포인트(p)의 특별 우대금리를 적용해 피해 규모 이내 최대 5억원의 운전자금과 시설자금을 대출해준다. 3개월 이내 만기가 도래하는 대출을 보유한 피해기업의 경우 추가 원금 상환 부담 없이 특별 우대금리로 기한을 연장해준다.



KB금융지주 관계자는 "KB국민은행, KB증권, KB국민카드 등 주요 계열사들도 시장 변동성 관련 점검을 강화하고 고객에게 안내하고 있다"고 전했다.



신한금융그룹은 그룹위기관리협의회를 열어 중동 지역 정세 악화가 금융지표 변동성 확대로 이어질 가능성에 대비해 그룹 차원의 대응 체계를 점검했다.



신한은행은 지난 1일부터 경영 애로를 겪는 수출 및 해외 진출 중견·중소기업 지원을 위한 '신한 재해복구 금융지원 프로그램'을 시행했다.



피해 규모 범위 내에서 최대 10억원의 운전자금과 시설자금을 대출하고, 최고 1.0%p의 특별 우대금리를 적용한다. 3개월 이내 만기가 도래하는 대출은 추가 원금 상환 부담 없이 우대금리를 적용해 만기 연장을 지원한다.



진옥동 신한금융 회장은 "시장 불안이 고객 불편이나 실물경제 위축으로 이어지지 않도록 철저히 대비하겠다"고 말했다.



하나은행은 총 12조원 규모의 긴급 금융지원을 발표했다.



중동 지역에 진출한 기업 중 지난해 5년 1월 이후 중동 지역에 수출입 거래 실적이 있거나 예정된 기업, 협력 납품업체 등에 긴급 경영안전자금을 최대 5억원 지원한다. 대출 만기 최대 1년 연장, 대출 분할 상환 기간 최대 6개월 유예, 대출 금리 최대 1.0%p 감면 등도 지원한다.



하나금융그룹은 정부 기관과 협의를 통해 이란 등 중동 현지 교민을 대상으로 한 생필품 및 구호 패키지 제공도 추진할 계획이다.



함영주 하나금융 회장은 "예기치 못한 국제 정세 불안으로 어려움을 겪고 있는 교민과 기업들이 하루빨리 안정을 되찾을 수 있도록 그룹의 모든 역량을 집중하겠다"고 말했다.



우리금융그룹은 지주사를 중심으로 전 계열사 비상 대응체계를 가동하고, 유동성 상황과 외환·자금시장 동향을 점검 중이다.



임종룡 우리금융 회장은 ▲ 금융시장 모니터링 체계 강화 ▲ 해외 근무 직원 안전 확보 ▲ 중동 관련 거래 기업 지원 ▲ 사이버 보안 점검 등을 지시했다.



국내외 투자자들이 안심할 수 있도록 시장과 소통을 위한 IR(기업설명회)도 열 계획이다.



우리금융 관계자는 "2일 열리는 아시아 금융시장 반응이 중요한 변곡점이 될 것"이라며 "금융당국의 시장 안정화 조치에 발맞춰 협조할 일은 신속하고 차질 없이 동참할 것"이라고 말했다.

<연합>