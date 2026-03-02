3·1절 도심집회, 기동대 50% 감축 투입에도 탈 없이 마무리

'집회시위 관리 리디자인' 첫 사례…자율적 질서유지로 기동대 효율적 운용

서울경찰청이 3·1절 연휴 기간(지난달 28일∼이달 1일) 도심에서 개최된 대규모 집회 시위가 큰 마찰 없이 마무리됐다고 2일 밝혔다.



이 기간 집회 시위 중 무단 차로 점거나 폭력 행위 등은 없었고, 경찰은 집회 및 시위에 관한 법률상 소음기준을 위반한 2건에 대해 사법 처리를 검토 중이다.

헌재 인근 훈련 준비하는 경찰 기동대. 연합뉴스

이번 3·1절 집회 시위는 서울 경찰이 '집회 시위 관리 리디자인(재설계)'에 따라 대규모 집회 시위를 관리한 첫 사례다.



경찰은 과거 불법 예방 차원에서 대규모 기동대를 배치하던 관행에서 탈피해 주최 측에서 자체 질서유지인 등을 통해 자율적으로 질서를 유지하도록 했다.



주최 측과 사전 협의를 통해 집회 장소와 행진 코스를 조율하고, 질서유지인의 구체적인 활동 내용에 대해 사전에 안내 자료를 제공했다.



지난달 28일 집회 시위에서는 주최 측이 질서유지인을 단체별로 10∼300명씩 총 480명 배치했고, 경찰은 대화 경찰 127명을 배치해 주최 측과 소통했다.



경찰은 기동대 배치를 효율화하기 위해 예정된 집회 시위 각각에 대해 안전도를 사전 분석해 1∼4단계로 분류하고 기동대 배치 필요성과 적정 규모 등을 검토했다.



그 결과 지난달 28일 집회 시위에 기동대 39개 부대, 2천400여명을 배치해 과거 비슷한 규모의 집회 시위 관리에 투입된 경찰력에 비해 50% 가까이 감축했다.



경찰은 이번 사례를 면밀하게 분석·보완해 '집회 시위 관리 리디자인'을 현장에 안착시켜 기동대를 보다 효율적으로 운용한다는 계획이다. 이를 통해 확보된 경찰력은 민생치안 분야에 적극 활용해 시민 안전을 강화할 예정이다.



박정보 서울청장은 "성숙한 시민의식을 바탕으로 앞으로 가장 선진적이고 평화로운 'K-집회시위 문화'가 정착될 것으로 기대한다"라고 밝혔다.

<연합>