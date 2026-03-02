서울경찰 “3·1절 집회에 이전 대비 ‘절반’ 수준 경찰력 투입”

서울경찰청은 지난 주말 3·1절 집회시위에 이전과 비교해 절반 가까이 적은 경찰력을 투입했지만 큰 마찰 없이 마무리됐다고 2일 밝혔다.

경찰에 따르면 지난달 28일부터 이달 1일 도심에서 열린 3·1절 집회시위와 관련해 무단 차로 점거·폭력 행위 등은 없었다. 소음기준 위반 2건만 적발돼 사법처리를 검토 중이다.

경찰 기동대가 진압복을 착용하며 훈련 준비를 하고 있다. 연합뉴스

이번 3·1절 집회시위는 서울청이 ‘집회시위 관리 리(RE)-디자인’ 정책에 따라 대규모 집회시위를 관리한 첫 사례다. 대규모 기동대를 배치하던 관행에서 벗어나 주최 측에서 자체 질서유지인 등을 통해 자율적으로 질서를 유지하도록 하고 경찰은 사전 안전도 분석 내용을 토대로 필요 최소한의 기동대를 배치하는 게 이 정책의 골자다.

지난달 28일 집회시위와 관련해 주최 측은 실제 자체 질서유지인을 각 단체별로 10∼300여명씩 총 480여명을 배치했다. 경찰도 대화경찰 127명을 배치해 주최 측과 소통했단 설명이다.

경찰은 집회시위 관련 기동대 배치를 효율화하기 위해 안전도를 사전 분석해 1∼4단계로 분류해 기동대 배치 규모와 역할을 검토했다.

그 결과 지난달 28일 3·1절 집회시위 관리에 배치된 기동대는 총 39개 부대·2400여명으로, 과거 비슷한 규모 집회시위 관리에 투입된 경찰력 대비 50% 가까이 줄었다고 서울청은 설명했다.

박정보 서울청장은 성숙한 시민의식 바탕으로 안전한 3·1절 집회가 되도록 협조해 준 시민들에게 감사한다고 밝혔다.