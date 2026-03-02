개당 ‘99원’…홈플러스도 저가 생리대 판매 동참

홈플러스는 ‘개당 99원’의 국내 생산 초저가 생리대를 대형마트 단독으로 판매한다고 2일 밝혔다.
이번에 선보이는 초저가 생리대는 100% 국내에서 생산한 ‘샐리의법칙 니즈원 생리대’ 4종이다. 중형 14매(개당 98.57원, 1380원), 대형 10매(개당 148원, 1480원), 오버나이트 8매(개당 185원, 1480원), 팬티롱라이너 18매(개당 82.2원, 1480원)로 구성했다. 4종의 초도물량은 평균 약 7700팩으로, 1인당 종류별로 5개까지 구매할 수 있다.
해당 생리대는 협력사와 협업을 통해 판매하는 제조사 브랜드(NB) 상품이다. 홈플러스는 생리대 가격 안정을 위해 브랜드보다 제품에 집중하고 이익을 최소화하는 방식을 택했다. 나아가 고객들의 상품 선택 폭을 넓히기 위해 이달 중 다른 브랜드 초저가 생리대 판매도 계획 중이다.
홈플러스는 생리대값 완화를 위해 지속적으로 노력해왔다. 지난 2023년 착한 가격과 품질의 ‘착한 생리대’를 출시하고 위생용품 구입이 어려운 소외계층 청소년들을 위해 기부한 바 있다.
김성윤 홈플러스 위생용품팀 바이어는 “회사가 어려운 상황 속에서도 고객 만족을 위한 고민 끝에 초저가 생리대를 판매하게 됐다”며 “앞으로도 고객들의 상품 선택지를 확대하고 물가 부담을 완화할 수 있도록 지속적인 노력을 기울이겠다”고 말했다.