[단독] “더 많은 국민이 수준 높은 문화 향유를”…이재명정부, 국제거장전 및 지역동행 사업 파격 예산지원했다

김성희 국립현대미술관 관장, 세계일보 인터뷰

이재명정부가 많은 국민이 해외에 나가지 않고도 세계의 유명 작가 전시를 관람할 수 있도록 하거나 지역 주민들도 서울 및 수도권 시민들에 못지않은 미술 체험을 향유할 수 있도록 하는 미술사업에 예산을 파격 지원한 것으로 1일 밝혀졌다. 과학기술 R&D 예산은 물론 각종 출판문학 및 문화예술 예산을 삭감한 이전 윤석열정부 기조와는 확연히 대비되는 예산정책이라는 분석이다.

김성희 국립현대미술관(MMCA) 관장은 최근 세계일보와의 인터뷰에서 “정부가 많은 국민이 해외에 나가지 않고도 국내에서 세계의 유명 작가의 전시를 볼 수 있도록 하는 ‘국제 거장전’과, 지역 주민들에게도 수준 높은 미술 전시를 관람할 수 있도록 하는 ‘MMCA 지역 동행’ 사업의 예산을 올해부터 각각 40억원과 50억원씩 새롭게 배정, 지원해줬다”고 밝혔다.

김성희 국립현대미술관 관장. 이재문 기자

국현의 국제거장전과 지역동행 사업에 대한 예산 항목이 처음 만들어지고 공식적으로 예산 지원이 이뤄짐에 따라, 더 많은 국민이 더 좋은 문화 체험을 할 수 있도록 하는 이들 사업은 더욱 체계적으로 준비 및 진행될 전망이다.

김 관장은 “외부 단체의 후원을 받아 하는 전시와 정부 예산을 정식으로 받아 진행하는 전시는 적지 않는 차이가 있는데, 외부 후원을 받아 하는 경우 후원 단체가 기획한 것을 그대로 받아서 할 수밖에 없지만, 정부 예산으로 하면 우리가 주도적으로 기획해 진행할 수 있다”고 설명했다. 그러면서 “데이미언 허스트전의 경우 정부 예산으로 진행하게 되면서 국현이 주도적으로 기획, 작가의 초창기 대학생 시절 작품부터 최근의 작품까지 그의 전 생애적 작품 활동을 만끽할 수 있도록 기획하고 있다”고 귀띔했다.

김 관장의 2023년 취임 이래 매년 진행돼온 국제 거장전은 그 동안 정부의 예산 지원 없이 대부분 외부 단체의 후원과 지원으로 진행돼 왔고, MMCA 지역 동행 사업 역시 그 동안 정식 예산이 아닌 일반 예술 예산을 활용해 진행돼 왔다.

비록 예산 지원 규모는 크지 않지만, 정부의 공식 예산 지원으로 더 많은 국민이 수준 높은 미술 체험을 향유할 수 있는 틀이 마련되면서 국민과 정부, 국현 모두 좋아지는 1석3조의 선순환 구조가 마련됐다는 분석도 나온다. 즉, 예산을 지원 받아 사업을 진행함으로써 국현은 더 좋은 전시를 준비할 수 있게 됐고, 많은 국민은 해외에 나가지 않고도 수준 높은 전시를 저렴하고 편리하게 관람할 수 있으며, 정부 역시 수준 높은 전시에 더 많은 국민이 참여하면서 적절한 수익도 확보할 수 있게 됐다는 것이다.