물귀신 작전…이란, 걸프국 '경제급소' 국제공항에 집중공세

두바이·아부다비 등 공항 연쇄피격…3천400여편 무더기 결항

이란, 걸프국에 '우리 무너지면 너희도 무너진다' 메시지…역풍 조짐

이란이 미국과 이스라엘의 공격에 대한 보복으로 주변 걸프국의 주요 공항과 인프라를 무차별 타격하고 있다.



자국 정권의 생존이 걸린 위기 상황에서 이란은 이웃 국가들의 글로벌 신경망을 마비시켜 미국과 이스라엘이 전쟁을 멈추도록 압박하는 '물귀신 작전'을 구사한다는 평가가 뒤따르고 있다.

지난 1일 아랍에미리트 두바이 국제공항이 폐쇄된 가운데 에미레이트 항공기들이 계류장에 세워져 있다. 그 뒤로 이란의 공격으로 발생한 연기 기둥이 피어오르고 있다. AP연합뉴스

1일(현지시간) 미국 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 이란은 지난달 28일 미국과 이스라엘의 공격을 당한 이후 아랍에미리트(UAE)의 두바이와 아부다비, 쿠웨이트, 바레인 등 이웃 걸프국들의 주요 국제공항을 드론과 미사일로 타격했다.



지난해 전 세계 국제선 여객 수 1위(약 9천200만명)를 기록한 두바이 국제공항에서는 이란의 드론 공격 이후 검은 연기 기둥이 솟아올랐으며, 모든 항공편 운항이 무기한 중단됐다.



두바이 공항에서는 직원 4명이 다쳤으며, 아부다비 공항 인근에서는 요격된 드론 파편에 맞아 1명이 숨졌다. 쿠웨이트와 바레인의 공항 역시 드론의 표적이 됐다.



글로벌 항공 추적 사이트 플라이트레이더24에 따르면 1일 하루에만 중동 내 7개 공항에서 3천400편 이상의 항공편이 취소됐다.



식량 수입의 상당 부분을 항공에 의존하고 막대한 외국인 노동력이 오가는 걸프 국가들의 '경제적 생명선'이 멈춰 선 것이다.



이란은 공항뿐 아니라 항만과 핵심 인프라도 공격했다.



최근 미국과 이란 사이에서 갈등 완화를 중재했던 오만에서도 상업 항구에 드론이 떨어져 외국인 노동자 1명이 숨졌다.



UAE 두바이의 고층 호텔과 상업용 건물, 바레인의 주거용 타워를 공격했고, 더 나아가 세계 최대 원유 수송로인 호르무즈 해협까지 차단하며 글로벌 물류, 에너지 시장 전반에 타격을 입히기 시작했다.



호르무즈 해협 통항이 위축되면서 국제유가는 상승 압력을 받고 있다. 이는 에너지 가격을 비롯한 글로벌 물가를 자극할 수 있다는 우려로 이어지고 있다.



전문가들은 이란이 걸프 지역에 막대한 경제적 타격을 입힘으로써, 이들 국가가 나서 미국과 이스라엘에 공습 중단을 요구하도록 만들려 한다고 진단했다.



국제위기그룹(ICG)의 야스민 파루크 걸프 지역 프로젝트 소장은 "해당 국가 주민들에게 고립감을 심어주고 공황을 유발하려는 의도"라며 "분쟁을 지역화하는 것을 넘어, 걸프 국가들을 통해 이 사태를 국제화하려는 것이 이란의 전략"이라고 분석했다.



바데르 알-사이프 쿠웨이트대 교수는 "관련된 모든 국가가 대가를 치르게 하려는 '초토화 전략'"이라며 "이란은 '우리가 무너지면 너희도 함께 무너진다'는 것을 보여주기 위해 필사적"이라고 평가했다.



그러나 이란의 이러한 전술은 역풍을 맞을 조짐을 보인다. 민간 인프라가 무차별 타격당하자 걸프국 정부들이 일제히 반발하며 결속하고 나선 것이다.



사우디아라비아와 UAE 등 아랍 국가들은 당초 원치 않는 전쟁에 휘말리지 않기 위해 미국과 이스라엘에 '우리 영공을 이용해 이란을 공격하는 것을 허락하지 않겠다'는 방침을 세웠으나, 이란의 무차별 보복으로 이 결단이 흔들리고 있다고 WSJ은 전했다.



림 알 하시미 UAE 국제협력부 장관은 이번 주말 CNN에 출연해 미국이나 이스라엘의 타격을 위해 영공을 개방할 것인지 묻는 질문에 "만약 그렇게 해야 할 상황이 온다면, 그렇게 될 것"이라며 방침 선회 가능성을 강력히 시사했다.



갑작스러운 공항 마비 사태로 일반 여행객들은 목적지를 향한 일정이 무기한 취소되면서 현지에서 급히 머물 곳을 찾는 등 큰 혼란에 빠진 것으로 전해졌다.

