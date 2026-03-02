‘파묘’ 후 2년 만에 ‘1000만 영화’ 탄생하나…‘왕사남’ 누적 900만 돌파

지난 1일에만 전국에서 81만7000여명 관람

장항준 감독의 영화 ‘왕과 사는 남자’가 개봉 27일 만에 전국 누적 관객 수 900만명을 돌파하며 ‘천만 고지’를 눈앞에 뒀다.

2일 배급사 쇼박스에 따르면 영화는 이날 오후를 기점으로 900만 관객의 벽을 넘어섰다. 전날인 1일에만 무려 81만7000여명의 관객을 전국 극장가로 불러 모으며 개봉 이후 최대 일일 관객 수를 기록했다.

설부터 3·1절 연휴까지 이어진 황금기 동안 관객들의 뜨거운 입소문이 강력한 뒷심으로 작용하며 흥행 돌풍을 일으킨 것으로 보인다.

영화 ‘왕과 사는 남자’에 등장하는 엄흥도(유해진 분) 스틸컷. 네이버 제공

‘왕과 사는 남자’의 900만 돌파 속도는 역대 사극 대작들과 비교해도 압도적으로 빠른 편이다.

사극 최초로 1000만 관객 시대를 열었던 영화 ‘왕의 남자(2005)’는 개봉 50일 만에 900만을 돌파했고, 또 다른 천만 사극 ‘광해, 왕이 된 남자(2012)’가 31일이 걸린 것과 비교하면 이번 영화의 관객 증가세가 얼마나 빠른지 알 수 있다.

지금의 관객 증가 추세를 고려할 때 1000만 돌파는 이미 기정사실로 받아들여지고 있다. 만약 이 영화가 1000만 관객을 달성하게 된다면, 2024년 흥행작인 ‘파묘’와 ‘범죄도시4’ 이후 2년 만에 탄생하는 새로운 1000만 영화로 기록될 전망이다.

영화 ‘왕과 사는 남자’에 등장하는 한명회(유지태 분) 스틸컷. 네이버 제공

영화는 권좌에서 쫓겨나 강원도 영월의 유배지 청령포로 내려온 어린 왕 이홍위(박지훈 분)가 그곳의 촌장 엄흥도(유해진 분)를 비롯한 평범한 마을 사람들과 생애 마지막 시기를 함께 보내는 과정을 깊이 있게 그려냈다. 권력의 화신 한명회(유지태 분)가 뿜어내는 서슬 퍼런 독기는 영화에 긴장감을 불어넣고 있다.

흥행 주역들의 감사 인사도 이어졌다.

앞서 누적 관객 800만명을 돌파한 지난 1일, 장항준 감독은 믿기지 않는 성적에 대해 놀라움을 표했고, 유해진과 유지태도 각각 “생각지도 못한 큰 사랑에 진심으로 감사드린다”, “내 인생에 800만 영화를 함께했다는 것만으로도 나는 이미 성공한 배우”라며 작품에 대한 강한 애정을 드러냈다.