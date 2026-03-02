외국항공사도 제주 노선 띄우면 인센티브

제주도, 국제항공노선 다변화 박차…9억 투입

아세안·장거리 노선 재정 지원

외국항공사도 제주 노선에 항공기를 띄우면 인센티브를 준다.

제주도는 국제항공노선 확충을 위해 올해 9억원 규모의 항공사 재정지원 사업을 추진한다고 2일 밝혔다.

제주국제공항 전경.

올해 사업의 가장 큰 변화는 지원 대상 확대다. 기존에는 국적항공사만 신청할 수 있었으나 조례 개정을 통해 외국항공사도 포함시켰다.

사업비도 지난해 5억5000만원에서 9억원으로 63% 늘렸다.

제주국제공항 출·도착 국제선 정기편을 신설하거나 증편하는 항공사가 대상이다. 6개월 이상 정기 운항한 기준탑승률(80%) 미만 항공편에 대해 사후에 재정지원을 하는 방식으로 이뤄진다.

적용 기간은 2025년 10월 26일부터 2026년 10월 25일까지로, 2025년 동절기 스케줄부터 올해 3월 말 또는 4월 초 시작하는 하절기 스케줄까지를 포괄한다.

전체 국제노선이 지원 대상이나, 아세안 10개국(인도네시아·태국·필리핀·말레이시아·베트남·싱가포르·캄보디아·미얀마·라오스·브루나이) 노선과 4000㎞ 이상 장거리 노선은 정책노선으로 별도 지정해 추가 인센티브(최대 3억원)를 부여한다.

신청접수는 31일까지이며, 4월 중 선정위원회 심의를 거쳐 지원 후보 항공사를 확정한 뒤 운항실적을 검증해 지원금을 지급한다.

제주도는 이번 재정지원이 국제선 회복세를 가속화하고 노선 다변화를 이끌어 도민과 관광객의 이동 편의와 지역경제 활성화에 기여할 것으로 기대하고 있다.

도는 ‘2026년 제주기점 국제항공노선 운항 항공사업자 재정지원 계획’을 세워 지난달 20일 사업자 공고를 냈다.