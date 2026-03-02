이용섭 부영그룹 신임 회장 선임

부영그룹은 이용섭(사진) 전 건설교통부·행정자치부 장관을 신임 회장으로 선임했다고 2일 밝혔다. 이 신임 회장은 14회 행정고시 합격 이후 관세청장과 국세청장을 거쳐 행정자치부 장관, 건설교통부 장관 등을 역임한 정통 경제 관료 출신이다. 18대·19대 국회의원을 지냈고, 민선 7기 광주광역시장을 지내며 ‘광주형 일자리’를 유치한 바 있다.



이 신임 회장은 “부영그룹이 그동안 쌓아온 건실한 경영의 토대 위에서 국민 주거 안정이라는 국가적 요구에 부응하고, 더욱 신뢰받는 글로벌 국민기업으로 발전할 수 있도록 변화와 혁신의 노력을 다할 것”이라고 말했다. 이 회장은 일신상의 사유로 퇴임한 이희범 회장의 후임으로, 그룹 창업주인 이중근 회장과 공동으로 경영을 맡는다.