“출장 준비할 시간 없다” 통화 듣고… 곧바로 짐싸는 가정용 로봇

MWC 전시장 뒤덮은 AI



LG유플, 피지컬 AI 연계 미래상

명령 없이도 맥락 알고 일 척척



SKT ‘무한의 관문’ 관람객 만원

KT·삼성 부스에도 인파 몰려



화웨이 등 중국 IT 기업 독보적

우주기업 통신업 진출도 주목

2일(현지시간) 스페인 바르셀로나 ‘피라 그란 비아’ 3홀 LG유플러스 부스. 국내 로봇 기업 에이로봇이 만든 로봇이 부스 중앙에 나와 바구니에 옷을 차곡차곡 집어넣었다. 남편이 아내에게 전화를 걸어 “내일 오전 9시30분 비즈니스 출장이 잡혔는데, 야근 때문에 출장 준비할 시간이 없다”고 말하자 집에 있던 가정용 로봇이 출장용 짐을 싸기 시작한 것이다. LG유플러스 인공지능(AI) 콜 에이전트 ‘익시오 프로’가 부부간 통화 내용을 파악해 고객이 해야 할 집안일을 미리 파악하고 피지컬 AI를 활용해 업무를 줄여주는 미래 모습이다.

‘인텔리전트 OLED 시티’ 소개 삼성디스플레이가 2일(현지시간)부터 나흘간 스페인 바르셀로나에서 열리는 ‘모바일월드콩그레스(MWC) 2026’에서 인공지능(AI) 시대에 최적화한 유기발광다이오드(OLED) 기술을 대거 선보인다. 모델들이 ‘인텔리전트 OLED 시티’를 주제로 한 삼성디스플레이 MWC26 전시관을 소개하고 있다. 삼성디스플레이 제공

‘지능화 시대(IQ ERA)’를 주제로 이날 개막한 세계 최대 모바일 전시회 ‘모바일월드콩그레스(MWC) 2026’은 AI가 바꾼 산업 현장을 전시한 공간들로 가득했다. 국내 이동통신 3사를 비롯해 205개국 2900여개 기업이 AI 인프라와 AI 융합 서비스를 중심으로 전시장을 꾸렸다.

LG유플러스는 목소리 기반 AI 에이전트 익시오 프로가 가정과 사무실, 차 등 일상의 피지컬 AI와 연계해 사용자 편의를 개선하는 미래상을 선보였다. 명령 없이도 사용자 대화 맥락을 이해하고 필요한 업무를 스스로 수행하는 서비스를 공개했다. 바로 옆 SK텔레콤 부스에는 천장 위에 뜬 5개의 대형 투명 발광다이오드(LED) 구조물 ‘무한의 관문’이 관람객 발길을 붙들었다. 한편에선 리모트컨트롤(RC) 지게차 체험이 한창이었다. 관람객이 지게차를 조종해 AI 인프라·모델·서비스를 상징하는 블록을 옮겨 층을 쌓으면서 ‘풀스택 AI’를 이해하는 체험형 공간이다.

4홀에 있는 KT 부스는 광화문광장을 본떠 꾸며졌다. AI 전환(AX) 플랫폼 존에서는 기업 환경에 최적화한 AX 운영체제가 소개됐고, 스테이블코인(USDC)을 통한 K컬처 상품 구매 경험도 제공했다. 삼성전자 부스에는 신제품 갤럭시 S26 시리즈를 체험해 보려는 관람객들이 몰렸다. 정면이 아닌 옆에서 스마트폰을 살펴보는 등 사생활 보호 디스플레이와 AI 기능에 대한 관심이 높았다. 업계 관계자는 “기업들이 AI를 실질적으로 구현하지 못하면 도태될 것이란 위기감이 커 이번 MWC에선 AI를 실질적으로 구현하는 데 집중한 것으로 보인다”며 “전시장이 시험이 아닌 증명하는 곳으로 바뀌었다”고 말했다.

이번 MWC에서도 중국 정보통신기술(ICT) 기업들 전시 규모가 독보적이었다. 전시장 입구에는 화웨이가 최근 출시한 초슬림 폴더블 스마트폰 메이트 X7과 샤오미 신제품 샤오미 17 울트라 대형 광고가 걸렸다. 샤오미 부스는 전기 하이퍼카 콘셉트카 모델을 보러 온 관람객들이 장사진을 이뤘다. 스마트폰 브랜드 아너는 삼성전자 부스 바로 옆에 대규모 부스를 설치하고 로봇 팔 형태의 짐벌(카메라 흔들림 방지 장치)을 탑재한 ‘로봇폰’과 폴더블 ‘매직 V6’를 공개했다. 짐벌이 사람 움직임을 따라다니며 영상을 찍자 관람객들의 환호가 터지기도 했다. 화웨이는 전시장을 들어서면 보이는 1만4000㎡(약 4600평) 규모의 1홀 절반 이상을 자사 전시관으로 꾸렸다. 특히 다수의 중국 ICT 기업이 휴머노이드(인간형 로봇)를 전시관에 배치해 피지컬 AI와 통신 인프라를 융합한 미래 기술을 선보이기도 했다.

MWC26에서 중요하게 다뤄지는 우주기업들의 통신업 진출에 대한 주목도도 높았다. 미국 스페이스X의 그윈 숏웰 사장 겸 최고운영책임자(COO), 위성 인터넷 서비스 ‘스타링크’를 이끄는 마이클 니콜스 스타링크 엔지니어링 부사장이 기조연설자로 나와 저궤도 위성을 활용한 비지상네트워크(NTN) 미래 청사진을 공개했다.