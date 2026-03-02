소득 낮을수록 외로움 체감 비율 ↑

저소득층 체감도 고소득층 1.7배

인간관계 만족도 소득별 격차 커

노인 빈곤 문제 사회적 고립 직결

외로움을 느끼는 정도가 소득 수준에 따라 뚜렷한 차이를 보이는 것으로 나타났다. 소득이 낮을수록 외로움을 체감하는 비율이 높고, 빈도도 잦았다.



2일 국가데이터처의 ‘2025년 사회조사’와 국가통계포털(KOSIS)에 따르면 지난해 우리나라 13세 이상 인구 중 ‘평소 외로움을 느낀다’고 응답한 비율이 10명 중 4명(38.2%)으로 나타났다. 특히 월평균 소득 100만원 미만 가구의 외로움 체감도는 57.6%로 전체 평균(38.2%)보다 약 20%포인트 높았다. 이는 600만원 이상 가구(33.0%) 대비 약 1.7배 높은 수준이다.

사진=게티이미지뱅크

외로움을 ‘자주’ 느낀다는 응답도 월 소득 100만원 미만 가구에서 12.0%로 가장 높았다. 그다음으로 높은 100만~200만원 가구(6.6%)의 약 두 배 수준이었다. 경제적 여건의 악화가 인간관계를 회피하거나 고립감을 높이는 배경으로 작용하고 있는 셈이다.



최저 소득 구간에는 은퇴 후 경제활동에서 소외된 독거노인 등 고령층이 다수 포함돼 있어 노인 빈곤 문제가 극심한 사회적 고립으로 직결되고 있다는 분석도 나온다. 연령대별로 보면 초고령층에서 외로움 체감도가 가장 높았다. 50대(41.7%), 60대(39.5%), 70대(41.7%)는 40% 안팎이다가 80세 이상(52.2%)에서 크게 증가했다.



인간관계 만족도에서도 소득별 격차가 나타났다. 월 소득 100만원 미만 가구에서 인간관계에 만족한다고 응답한 비율은 37.8%로, 절반에 크게 못 미쳤다.



반면 100만∼200만원 미만은 44.1%, 200만∼300만원 미만은 50.1%로 소득이 증가할수록 만족도도 함께 높아졌다. 300만∼400만원 미만 가구는 55.6%, 400만∼500만원 미만은 55.8%로 비슷한 수준을 보였고, 500만∼600만원 미만은 61.0%에 달했다. 월 소득 600만원 이상 가구의 인간관계 만족도는 65.7%로 가장 높았으며, 100만원 미만 가구의 약 1.7배에 달했다.