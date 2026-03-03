‘모바일 두뇌’ 독립 나선 삼성

S26에 ‘엑시노스 2600’ 탑재

발열 잡고 성능 업그레이드

퀄컴 의존 ↓ … 파운드리 반격

삼성전자가 올해 내놓은 갤럭시 S26과 S26 플러스 모델에 자체 생산한 애플리케이션 프로세서(AP) ‘엑시노스 2600’(사진)을 탑재한다. 삼성전자가 S시리즈에 엑시노스 AP를 탑재하는 것은 2년 만이다. AP는 스마트폰 구동에 필요한 두뇌 역할을 맡는 부품이다. 그동안 퀄컴이 만든 AP ‘스냅드래곤’에 의존해왔던 삼성전자는 이번 엑시노스 2600의 성공을 계기로 스마트폰 두뇌 독립에 나선다는 계획이다.



2일 스마트폰 업계에 따르면 삼성전자는 엑시노스 시리즈 성능 개량에 성공, 갤럭시 S26과 S26플러스 모델에 적용했다. 그간 삼성전자는 엑시노스와 관련해 적지 않은 시행착오를 겪었다. 과거 갤럭시 S22 시리즈에 탑재된 엑시노스 2200이 발열 논란에 휩싸이며 성능 불신이 확산하자 S23 시리즈에서는 전량 스냅드래곤으로 전환하는 결정을 내렸다. S24 시리즈가 일부 모델에 엑시노스를 다시 적용했지만, 차기작 엑시노스 2500의 수율·성능 문제가 이어지며 S25 시리즈는 다시 전 모델 스냅드래곤 체제로 돌아섰다.



삼성전자는 이번에는 다르다며 자신감을 보인다. 엑시노스 2600은 연산 성능이 전작(엑시노스 2500) 대비 최대 39% 향상됐고, 신경망처리장치(NPU) 성능은 최대 113% 향상됐다는 게 회사 측 설명이다. 문성훈 삼성전자 MX사업부 하드웨어 담당(부사장)은 지난달 26일 언팩 현장에서 열린 브리핑에서 “세계 최초 2나노 파운드리 기술이 적용된 스마트폰 애플리케이션 프로세서(AP)답게 성능과 발열 기준을 충족했다”며 “고객들도 좋은 경험을 할 수 있을 것”이라고 자신했다.



엑시노스의 성공은 삼성전자의 숙원이었다. 스마트폰을 생산하는 MX사업부 입장에선 AP 매입비용을 줄여줄 자체 칩이 절실하기 때문이다. 외부에서 구매하는 AP 물량이 늘어나면서 삼성전자 AP 매입비는 2021년 6조2116억원에서 2024년 10조9326억원으로 급등했다. 엑시노스 칩을 생산하는 시스템LSI사업부와 파운드리사업부도 엑시노스 성공을 누구보다 바랐다. 두 회사는 삼성전자가 갤럭시 S시리즈에 엑시노스 칩을 공급하지 못하는 동안 실적이 부진했다. 엑시노스 2600 성공과 함께 자체 칩 생산이 늘어나면 실적이 반등할 것으로 보인다.