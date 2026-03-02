李 “초불확실성시대 동반자”… 웡 총리 “자유무역 수호 공감”

韓·싱가포르 정상회담



공공안전분야 AI기술협력 더 강화

SMR 개발·방산기술 등 공동 연구

온라인 스캠 등 초국가범죄 공조도



대통령 부부 이름 딴 난초 명명식

李 “아름다운 난초에 이름붙여 영광”

취임 후 첫 싱가포르 국빈 방문에 나선 이재명 대통령은 지난해 수교 50년을 계기로 격상된 ‘전략적 동반자 관계’를 토대로 양국 간 우정과 신뢰를 쌓는 데 공을 들였다. 근대화 과정에서 비슷한 경로를 밟아 성장해 온 양국의 경험을 바탕으로 공감대를 형성하고, 불확실한 국제 질서 속에서 함께 미래 첨단 분야 혁신에 나서기 위한 협력의 기틀을 다졌다. 그간 양국 관계 발전을 이끌어온 통상 투자 분야에서의 협력을 고도화하는 동시에 인공지능(AI), 에너지, 녹색전환, 경제안보, 방위산업 등 미래 전략산업 분야에서 협력의 깊이를 확대해나간다는 방침이다.

이재명 대통령과 로런스 웡 싱가포르 총리가 2일 싱가포르 외교부 청사에서 정상회담을 하고 있다. 연합뉴스

◆AI 등 미래산업 협력 확대



이 대통령은 2일 로런스 웡 싱가포르 총리와의 정상회담과 이후 이어진 공동언론발표에서 양국의 유사점 등을 언급하며 공감대와 신뢰를 다지는 데 주력했다. 이 대통령은 싱가포르 정부청사에 열린 공동언론발표에서 “한국과 싱가포르 양국은 지난 세기 국가 건설과 근대화 과정에서 제한된 자원과 지정학적 도전을 발전의 발판으로 삼아 모범적인 중견국으로 성장하는 큰 저력을 보여줬다”고 했다. 이 대통령은 정상회담 모두발언에서는 “오늘날 초불확실성 시대의 격랑을 헤쳐 나가기 위해서는 어려움을 함께 극복하며 신뢰할 수 있는 진정한 동반자가 더욱 절실하다”며 “재임 중 총리님과 함께 한국·싱가포르 관계에 새로운 이정표를 만들기를 기대한다”고 말했다.



웡 총리는 “한국과 싱가포르는 유사 입장국으로서 자유무역을 수호하고 규칙 기반의 질서를 수호하는 전략적 이해를 공유하고 있기 때문에 나아갈 길이 무궁무진하다”며 이 대통령에게 공감을 표했다.



양국은 이번 회담을 계기로 AI 협력을 한층 더 심화하기 위해 ‘AI 협력 프레임워크’ 체결을 추진하기로 했다. 이 대통령은 언론발표에서 “피지컬 AI 기반 산업 혁신과 AI의 실생활 적용에 대한 공동연구 및 투자 확대를 통해 AI 협력의 추진력을 확보하게 될 것”이라고 기대했다. 양국은 이번 회담을 계기로 체결된 ‘공공안전분야 인공지능 및 디지털 기술 협력에 관한 양해각서(MOU)’와 ‘지식재산 분야 강화 협력을 위한 MOU’를 통해 치안·행정 서비스 분야에서의 AI 활용 역량을 높이기 위한 양국 간 협력도 강화한다.

양국 간 안보 분야에서의 공조도 더욱 확대키로 했다. 이 대통령은 “우리 양국은 그간 진행해 온 방산기술 공동연구를 확대하고, 첨단기술 기반의 국방 역량 강화 방안을 꾸준히 함께 논의해 나가기로 했다”며 “온라인 스캠과 사이버 위협 등 초국가범죄 대응을 위한 공조 역시 더욱 강화해 나갈 것”이라고 밝혔다.



회담에선 최근 중동 상황에 대한 논의도 이뤄졌다. 양 정상은 중동 정세가 글로벌 안보와 에너지 공급망 등 글로벌 경제에 미치는 영향을 평가하고, 중동의 안정과 평화가 회복되기를 바란다는 데 의견을 같이했다.

◆李 부부 이름의 난초 명명식 등 환대



이 대통령은 2일 오전 싱가포르 정부청사에서 열린 난초 명명식에 참석했다. 행사에는 이 대통령과 부인 김혜경 여사, 타르만 샨무가라트남 싱가포르 대통령 부부 등이 참석했다. 난초는 싱가포르의 국화로 싱가포르 정부는 외국 정상 등 귀빈이 찾아오면 새로 배양한 난초의 종(種)에 방문 인사의 이름을 붙이는 외교 관례를 갖고 있다. 이번에는 열대 난초의 한 종류인 반다(Vanda) 중 하나를 골라 명명식을 갖게 됐으며, 최종 이름은 ‘이재명 김혜경 난’(Vanda Lee Jae Myung Kim Hea Kyung)이 될 예정이라고 강유정 청와대 대변인이 전했다.

‘이재명 김혜경 난’ 싱가포르를 국빈 방문 중인 이재명 대통령과 김혜경 여사가 2일(현지시간) 싱가포르 외교부에서 타르만 샨무가라트남 대통령(왼쪽 세번째), 제인 이토기 샨무가라트남 여사(오른쪽)와 회담에 앞서 진행된 난초 명명식에서 싱가포르의 국화인 난초에 대한 설명을 듣고 있다. 난초 명명식은 외국 정상 등 주요 인사의 싱가포르 방문 시 난초 교배종에 방문 인사의 이름을 붙이는 행사다. 싱가포르=뉴스1

싱가포르 국립식물원 관계자는 난초를 소개하며 “한국 태극기의 ‘건곤’을 상징하는 듯한 모습을 하고 있다”며 “한국과 싱가포르 관계의 발전을 보여주는 난초가 될 것”이라고 설명했다. 이 대통령은 “아름답고 향기가 좋은 난초에 제 이름을 붙이게 돼 정말 영광”이라고 화답했다.



이 대통령은 웡 총리와의 정상회담을 계기로 호랑이와 사자 그림이 그려진 도자기 접시를 선물로 전달했다. 호랑이는 한국을, 사자는 싱가포르를 각각 상징하며 접시에는 이외에도 남산타워와 첨성대 등 한국을 상징하는 명소의 모습도 담겼다. 이 대통령은 이와 함께 인삼 성분을 기반으로 한 남성 화장품 세트도 웡 총리에게 선물했다. 웡 총리의 부인인 루츠 루이 여사에게는 한국 전통 유기 기법으로 제작된 서양 식기 세트, 한국 전통 문양을 현대적으로 재해석한 문양의 실크 스카프를 전달했다.