“사태 장기화 대비 다층적 외교전략 짜야” [美, 이란 공습]

전문가·정치권 중심 목소리 고조



테헤란대 교수 “저항의 축 더 강화”

이란 정권 장기전으로 버티기 땐

유가 급등·해상 물류 등 치명타



국회 “국익 차원 대응 필요” 주문

외통위, 6일 긴급 현안 질의 예고

미국의 이란 공습 여파가 인근 국가 바레인, 아랍에미리트(UAE), 카타르, 쿠웨이트 등으로 확산되며 중동 지역의 긴장이 최고조로 치솟은 가운데 우리 정부의 대중동 외교가 현지 교민 보호를 중심으로 한 영사 대응은 물론 향후 우려되는 유가 급등, 해상 물류 위기 등에 대비해 전략적 접근을 모색해야 한다는 목소리가 높아지고 있다. 특히 이번 사태가 장기화될 것에 대비해 미국의 움직임뿐만 아니라 이란 등 중동 국가 특유의 정치 시스템을 고려한 고위급 외교가 병행돼야 한다는 지적이다.

1일(현지시간) 미사일 공격을 받은 이란 테헤란에서 연기가 피어오르고 있다. AFP연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 아야톨라 세예드 알리 하메네이 최고 지도자를 제거하며 이란 정권 전복 의지를 분명히 하고 있지만 쉽지 않을 것이라는 전망이 적지 않다. 특히 이란 내부에서 이런 분석이 강하다. 모함마드 마란디 테헤란대 교수는 세계일보에 “이란 이슬람정권이 무너질 것이라는 이야기는 1979년 이슬람혁명 이후 반세기 가까이 반복돼 왔다”며 “이번 사태 이후 오히려 ‘저항의 축’이 더욱 강화될 것”이라고 예상했다. 외부 압박이 커질수록 반서방 세력이 오히려 강화되는 방향으로 작용할 수 있다는 주장이다. 이란 외무부 근무 경력을 가진 세예드 루살 모사비 이란아자드대학교 부총장은 “군사적 압박만으로 이란의 정치적 방향을 근본적으로 바꾸기는 어렵다. 향후 정세는 내부 정치 역학에 크게 좌우될 가능성이 크다”고 전망했다.



이란 정권이 장기전을 이어가며 버틸 경우 주목해야 할 것이 혁명수비대가 실질적인 힘을 가진 권력 구조 특수성이다. 이란 외무부 등 행정부 채널뿐 아니라 혁명수비대와 다층적 소통이 필요하다는 지적이 제기되는 이유다. 김혁 한국외대 페르시아어·이란학과 교수는 “행정부와 혁명수비대가 공존하는 이란의 구조적 특성상, 다층적인 외교 전략을 구축해야 한다”며 “미국과 일본처럼 우리도 정부 내 중동전문가를 장기적으로 육성할 필요가 있다”고 강조했다.



국내 정치권은 사태 장기화를 우려하며 정부의 국익 중심 대응을 주문하고 있다. 국립외교원장을 지낸 조국혁신당 김준형 의원은 2일 통화에서 “트럼프 대통령은 (이번 사태를) 단기전으로 하고 싶겠지만, 장기전으로 갈 가능성이 더 높다”면서 “그렇게 깔끔한 전쟁이 될 것 같지는 않다”고 진단했다. 김 의원은 이란의 호르무즈해협 차단에 따른 유가 상승 가능성에 대비해 한국 정부가 간접적 중재자 역할 등 보다 적극적인 외교적 역할에 나설 필요가 있다고 강조했다.



국회 외교통일위원회 여당 간사를 맡고 있는 민주당 김영배 의원은 “국제정세가 ‘힘에 의한 지배’가 일상화될 때 한반도에도 영향을 주지 않을까 하는 걱정이 있다”며 “한국 정부 입장에서는 상황을 지켜보면서 유가 (급등) 문제나 중동 전체에 퍼져 있는 교민들의 안전 문제 등 상황 관리에 우선 집중해야 할 것 같다”고 말했다. 야당 간사인 국민의힘 김건 의원은 “이란에 있는 60여명의 교민을 포함한 중동지역의 우리 국민 안전을 정부가 신경 써야 할 것 같고, 이란의 보복에 따른 호르무즈해협 내 선박 나포 가능성 방지와 해협 봉쇄에 따른 우리 경제에 미칠 영향 대응 등이 필요하다”고 했다. 그는 트럼프 대통령의 이란 공습 목적에 대해 “미국이 어떤 계획을 갖고 공습을 하는지가 분명하지 않다”고 평가하며 “면밀히 지켜보면서 앞에서 말한 우리 국익과 관련한 사항을 잘 챙겨가는 것밖에 없을 것 같다”고 말했다.



국회 차원의 대응은 본격화된다. 외통위는 6일 조현 외교부 장관 등이 참석한 가운데 전체회의를 열고 미국과 이스라엘의 이란 공습 관련 긴급 현안 질의를 진행하기로 했다. 민주당과 외교부 간 당·정 간담회도 3일 오전 열린다.