韓·싱가포르 “첨단기술·에너지 전방위 협력”

양국 정상회담… 5건 MOU 체결

20년 된 FTA 개선 협상도 합의

李 “北·美 회담처럼 평화역할 기대”

싱가포르를 국빈 방문한 이재명 대통령은 2일 “양국은 첨단기술과 에너지 안보 분야에서 전방위적인 협력을 확대해 나가기로 했다”며 “대한민국과 싱가포르의 인공지능(AI) 역량과 혁신적인 산업 생태계가 시너지를 발휘해 역내 AI 발전이 한층 가속화될 것”이라고 밝혔다. 이번 정상회담을 계기로 양국은 경제적 연대와 경제안보 협력을 강화하고자 한·싱가포르 자유무역협정(FTA) 개선 협상도 개시하기로 합의했다.

이재명 대통령과 로런스 웡 싱가포르 총리가 2일 싱가포르 외교부 청사에서 공동언론발표를 마친 뒤 악수하고 있다. 연합뉴스

이 대통령은 이날 싱가포르 정부청사에서 열린 로런스 웡 총리와의 정상회담 뒤 연 공동기자회견에서 “양국이 신뢰할 수 있는 파트너가 될 수 있다는 데 뜻을 모았다”며 이같이 밝혔다. 이번 회담 결과로 양국은 FTA 개선 협상 개시 합의 공동선언문을 발표하고, AI·디지털, 과학기술, 소형모듈원자로(SMR) 등 분야에서 5건의 양해각서(MOU)를 체결했다.

양국은 공급망, 그린 경제, 무역 원활화, 항공 MRO(정비, 수리, 분해조립) 4개 분야에서 FTA를 개선해 통상 협력 선진화에 나선다. 이 대통령은 “우리 두 정상은 올해 발효 20년을 맞는 양국 FTA를 통상 및 경제안보 환경 변화와 기술 발전을 충분히 반영하는 방향으로 개선하기로 했다”고 설명했다.

이 대통령은 정상회담에서 한반도 평화를 위한 싱가포르의 역할도 요청했다. 이 대통령은 “싱가포르는 2018년 역사적인 북·미 정상회담이 개최된 뜻깊은 장소”라며 “앞으로도 한반도와 역내 평화를 위한 건설적 역할을 계속해 주실 것으로 믿는다”고 언급했다.