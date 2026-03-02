가로등·전신주 쓰러지고 건물 외장재 떨어지고… 연휴 마지막날 제주 강풍 피해 잇따라

제주도재난안전대책본부 비상 2단계 가동

3·1절 연휴 마지막날인 2일 제주에 강한 비바람이 몰아치면서 곳곳에서 시설물 피해가 잇따랐다.

제주도소방안전본부에 따르면 이날 오전 8시 56분쯤 제주시 조천읍의 한 도로에 나무가 쓰러져있다는 신고가 접수됐고, 오전 8시 2분쯤 서귀포시 대정읍에서도 나무가 도로에 쓰러져 소방대원들이 각각 안전조치했다.

제주시 조천읍 강풍에 쓰러진 나무. 제주도소방안전본부 제공

오전 11시 32분쯤 제주시 한림읍에서는 강풍에 가로등이 쓰러졌고, 오전 7시 32분쯤 서귀포시 대정읍에서는 건물 외벽 외장재가 일부 떨어져 안전조치가 이뤄졌다. 오후 4시 19분쯤에도 제주시 외도일동 건물 외벽 외장재 일부가 떨어졌다. 제주시 우도면에서는 전신주가 쓰러지기도 했다.

이를 포함해 전날 밤부터 이날 오후 5시 현재 소방당국에 강풍 관련 28건의 신고가 접수됐다.

현재 제주도 육상 전역에는 강풍주의보, 추자도에는 강풍경보가 각각 발효 중이다. 제주도 전 해상과 남해서부서쪽먼바다에는 풍랑경보가 내려져 있다.

제주시 외도일동 건물에서 외벽 외장재 일부가 떨어졌다. 제주도소방안전본부 제공

오후 1시 30분 기준 지점별 최대순간풍속은 마라도 초속 29.5ｍ, 가파도 초속 29.4ｍ, 우도 초속 26.1ｍ, 추자도 초속 26ｍ, 색달 초속 25.8ｍ, 한라산 사제비 초속 25.6ｍ, 대정 초속 24ｍ 등을 기록하고 있다.

기상청은 3일 오전까지 제주에 바람이 순간풍속 초속 20ｍ(산지 25ｍ) 이상으로 강하게 불겠다며 강풍으로 인한 시설물 피해와 보행자 안전 등에 각별히 유의해야 한다고 강조했다.

또한 풍랑과 강풍으로 인해 항공·해상 운항에 차질이 있을 수 있으니 항공·해상교통 이용객은 사전에 운항 정보를 확인하라고 당부했다.

제주도가 2일 진명기 행정부지사 주재로 도·행정시·관계부서 간 상황 점검회의를 열어 대응체계를 점검하고 있다. 제주도 제공

제주도는 제주도 전역에 강풍특보와 제주도 앞바다에 풍랑경보가 발효됨에 따라 도민과 관광객의 안전 확보와 피해 최소화를 위해 오후 3시 재난안전대책본부 비상 2단계로 격상해 비상대응 태세를 강화하고 있다.

도는 진명기 행정부지사 주재로 도·행정시·관계부서 간 상황 점검회의를 열어 대응체계를 점검했다.

회의에서는 △풍랑 대비 어선 안전관리 △강풍 대비 간판, 공사현장 자재 등 시설물 관리강화 △정전 대비 긴급복구체계 구축 △항공기 결항 대비 안전관리 대책 마련 등 분야별 대처상황을 점검했다.

진명기 행정부지사는 “취약계층 보호와 도민·관광객 안전 확보를 최우선으로 대응하고 관계기관 간 협업체계를 공고히 해 한파와 대설 피해를 최소화하는 데 총력을 다하겠다”고 강조했다.