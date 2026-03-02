청와대 “중동 사태 지나치게 우려하지 않아도 돼…비상대응 체제 유지”

위성락 국가안보실장, 싱가포르 현지 브리핑

위성락 청와대 국가안보실장은 2일(현지시간) 중동 사태와 관련해 “대통령께서 SNS를 통해 말씀하셨듯이 지나치게 우려하지 않아도 된다”고 밝혔다.

싱가포르를 국빈 방문 중인 이재명 대통령을 수행 중인 위 실장은 이날 현지에 마련된 순방기자단 프레스센터에서 브리핑을 열고 “최근 중동 중세가 불안해지면서 여러 뉴스가 나온다”며 이 같이 말했다.

위 실장은 “정부는 실물 경제, 금융, 군사안보 등 모든 분야에서 철저히 대비하고 있고 청와대도 비상대응 체제를 유지하고 있다”며 “제가 이곳에서 수시로 관련 사항을 체크하고 있으며 대통령께 보고 드리고 있다”고 강조했다. 위 실장은 이날 이 대통령과 로렌스 웡 싱가포르 총리의 정상회담에서도 중동 정세에 대한 논의가 이뤄졌다고 전했다.

그는 “양 정상이 급변하는 국제정세 속에 책임 있는 중견국으로 어떤 역할을 할 수 있을지, 어떻게 협력하며 국제사회의 평화와 안정에 건설적으로 기여할지 솔직한 대화를 나눴다”며 “특히 양 정상은 중동 정세가 글로벌 안보와 에너지 공급을 비롯한 세계 경제에 미치는 영향을 점검했고, 중동지역의 안정이 조속히 회복되기를 바란다는 데 뜻을 같이 했다”고 말했다.

이 대통령은 전날 엑스(X·구 트위터)를 통해 “실물경제, 금융, 군사안보 등 모든 분야에서 김민석 총리를 포함한 내각이 철저히 대비하고 있다”며 “대통령실 또한 강훈식 비서실장 이하 모든 비서관들이 비상 체제를 유지하며 만약에 있을 수도 있는 모든 가능성에 대비하고 있다”고 밝혔다. 이어 “내란조차 이겨낸 우리 대한국민이다. 이제 그 위대한 대한 국민들이 만든 국민주권 정부가 있다”며 “국민 여러분께서는 안심하시고 일상을 즐기시며 생업에 더욱 힘써 주시기 바란다”고 당부했다.