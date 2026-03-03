86세 전원주, 빙판길서 넘어져 고관절 수술 "지금은 멀쩡해"

유튜브 '전원주인공'은 당분간 휴방

배우 전원주(86)가 고관절 수술을 받았다.

전원주 유튜브 '전원주인공' 제작진은 지난 2일 유튜브 커뮤니티를 통해 "전원주 선생님께서 얼마 전 빙판길에 넘어지셔서 고관절 골절로 수술을 하셨다"고 알렸다.

전원주 유튜브 채널

이어 "현재는 촬영이 불가해 몇 주간 콘텐츠 업로드가 없을 예정이다"라며 "더욱 발전된 모습으로 조만간 찾아뵙겠다"라고 덧붙였다.

또한 전원주는 해당 유튜브 채널을 통해 "내가 마음이 급하다, 집에서 천천히 나와도 되는데 춤을 추면서 빨리 걸어 나오다가 뻗어버렸다"라며 "병원에 오니까 고관절에 금이 가있다고 하더라, 근데 지금 멀쩡하다"며 인사했다. 이어 "이제 다 고쳐서 여러분 앞에 나타나겠다"라고 전했다.

이와 함께 공개한 사진에는 환자복을 입은 전원주가 휠체어를 타고 엄지척 포즈를 한 모습이 담겨 눈길을 끈다.

한편 1960년대 성우 및 연극 배우로 데뷔한 전원주는 다수의 드라마에서 감칠맛 나는 연기로 사랑받아 왔다. 최근에는 개인 유튜브 채널 '전원주인공'을 통해 대중과 활발히 소통 중이다.

<뉴스1>