홈플러스 운명의 날 코앞으로…회생 연장·폐지 판단 임박

지난 1년 간 회생 절차를 진행 중인 홈플러스의 운명을 가를 법원 판단이 임박했다. 절차 연장이냐, 청산 수순이냐를 두고 업계 안팎의 관심이 쏠린다.

3일 업계에 따르면 홈플러스는 지난해 3월 4일 기업회생절차를 신청했다. 회생계획안 가결은 절차 개시일부터 1년 내에 하도록 규정하고 있는데, 오는 4일이 마지노선이다. 다만 법원 판단에 따라 연장이 가능한데, 금명간 관련 결정이 나올 전망이다.

법원이 회생절차를 연장할 경우 홈플러스는 최장 6개월의 시간을 벌 수 있다. 이 기간 긴급운영자금(DIP)을 통해 급한 불을 끄고 기존 회생계획안에 따라 슈퍼마켓사업 부분 매각, 지점 정리 등에 나설 것으로 보인다.

반면 기존 회생계획안이 실현 가능성이 없다고 보고 배제 결정을 내릴 가능성도 거론된다. 이 경우 새로운 회생안이 제출되지 않으면 절차가 폐지, 사실상 청산 수순을 밟을 전망이다.

회생 절차가 1년여 진행되는 동안 홈플러스의 상황은 지속해서 나빠진 상태다. 임직원 월급이 밀리거나 분할 지급되는 등 자금난은 악화됐고, 거래처 이탈로 비어 있는 매대가 수익 감소로 이어지는 악순환이 반복됐다.

관련 절차 역시 지지부진한 모습을 보였다. 이에 법원은 지난달 11일 홈플러스 대주주인 MBK파트너스, 채권단, 양대 노조 등 주요 이해관계인들에게 회생 절차 진행 방안과 관련해 의견을 달라는 '최후 통첩'을 보내기도 했다. 3000억원 규모의 DIP대출과 관련한 구체적인 조달 방안과 제3자 관리인을 추천할 것인지, 절차를 폐지할 것인지 의견을 물은 것이다.

이와 관련 홈플러스 측은 회생계획안에 따른 구조혁신 작업이 차질 없이 진행 중이라며 회생 절차 연장이 필요하다는 입장을 전했다.

홈플러스에 따르면 직원 수는 지난해 2월 1만9924명에서 올해 4월이면 1만6450명으로 17.4%(3474명) 줄어든다. 부실 점포 19개가 올해 안에 문을 닫을 예정이며, 슈퍼마켓 사업부문도 매각을 추진 중이다. 조만간 가시적 성과가 나올 것으로 보이는 만큼, 회생절차 연장이 필요하다는 것이다. 노조가 제3자 관리인으로 연합자산관리(유암코)를 추천한 것과 관련해서도 긍정적인 방향으로 가닥이 잡혔다는 보도가 있다.

3000억원 규모 DIP 조달 문제도 추가 진척이 있다고 노조는 판단하고 있다.

MBK는 기존 메리츠금융지주, 산업은행이 각각 1000억원을 분담하는 계획을 제출했지만, 진전을 보지 못하자 1000억원을 우선 집행하고, 관리인 변경 시 추가로 1000억원을 더 지원한다는 입장을 전달한 것으로 알려졌다. 관리인 변경에도 협조하겠다는 입장인 것으로 전해졌다.

홈플러스 측은 "법원에 제출한 회생계획안 상 구조혁신 계획들을 차질 없이 실행 중에 있다. 그 결과 비용절감 및 사업성 개선도 가시적인 성과를 보이고 있다"며 "현재 진행 중에 있는 구조혁신안을 마무리 지을 수 있도록 회생절차 연장이 필요하다"고 말했다.

<뉴시스>