노스페이스, 최상의 퍼포먼스 돕는 ‘벡티브 컬렉션’ 신제품 출시

오는 5월 16일부터 이틀간 진행될 논스톱 글로벌 트레일러닝 대회 ‘2026 TNF 100 코리아’ 개최 기념 출시

영원아웃도어(대표 성기학)의 글로벌 아웃도어 브랜드 노스페이스는 고강도 아웃도어 활동에서 최상의 퍼포먼스를 이끌어 낼 수 있게 돕는 ‘벡티브(VECTIV) 컬렉션’ 신제품을 선보였다고 3일 밝혔다.

‘서밋 벡티브 프로 3’ 제품 착용컷. 노스페이스 제공

글로벌 노스페이스 소속 엘리트 선수들이 2년 동안 6000마일 이상의 거리를 직접 달리며 테스트를 진행해 지난2021년 탄생된 고기능성 트레일러닝화 ‘벡티브(VECTIV) 컬렉션’은 노스페이스만의 축적된 기술력과 노하우를 바탕으로 뛰어난 추진력과 안정성을 제공해준다. 이번 시즌에는 아시아 전용 색상의 한정판 제품부터 첫 선을 보인 로드러닝화까지 한층 다채로운 신제품이 출시됐다.

◆ 최상급 테크니컬 라인 ‘서밋 시리즈’의 대표 트레일러닝화 ‘서밋 벡티브 프로 3’

‘서밋 벡티브 프로 3’를 착용한 노스페이스 애슬리트팀 심재덕 선수. 노스페이스 제공

‘서밋 벡티브 프로 3’는 노스페이스의 최상급 테크니컬 라인이자 아웃도어 전문가들이 선호하는 ‘서밋 시리즈’의 대표 아이템으로서, 극한의 환경에서도 최상의 퍼포먼스를 발휘한다.

국내 트레일러닝 최강자 김지섭 선수(노스페이스 애슬리트팀)와 ‘울트라러닝의 살아있는 전설’로 불리는 심재덕 선수(노스페이스 애슬리트팀)도 즐겨 신는 트레일러닝화다.

카본 플레이트에 고성능 TPU 리사이클 플레이트를 더한 이중 플레이트 구조를 적용하고, 이전 제품보다 푹신해진 초경량 드림 중창(Dream Midsole)을 적용해 장거리 러닝에서도 최적의 추진력과 안정성을 동시에 제공해주며, 독자 개발된 러버 밑창(Outsole) 설계를 통해 안정적인 접지도 가능하다. 또 심리스 갑피(upper)를 통해 경량성을 강화하는 한편, 갑피 내부를 보강한 구조를 통해 고속 주행에서도 발을 안정적으로 고정시켜준다.

◆ 전천후 아웃도어 러닝화 ‘벡티브 엔듀리스 4’

‘벡티브 엔듀리스 4’를 착용한 노스페이스 홍보대사 박보검. 노스페이스 제공

‘벡티브 엔듀리스 4’는 평지 훈련에서부터 실제 대회 출전 시 최고 기록 달성까지도 조력할 수 있게 설계된 제품이자, 도심 러닝에서도 활용 가능한 전천후 아웃도어 러닝화다.

3D 형태의 TPU 플레이트를 적용해 고난도 트레일 지형에서도 뛰어난 추진력과 측면 안정성을 제공하고, 높은 접지력과 경량성을 함께 갖춘 서피스 컨트롤(Surface CTRL ™) 밑창을 적용했다.

초경량 드림 중창을 적용해 압도적인 피팅감을 느낄 수 있어 트레일러닝에 본격 입문한 이들도 착용하기 적합하다. 소비자의 취향에 맞게 고를 수 있도록 레드, 화이트, 민트, 라임 및 블랙 등 다양한 색상으로 출시됐다.

◆ 러닝과 트레이닝까지 아우르는 ‘벡티브 포워드’ 및 ‘벡티브 베르사’

‘벡티브 포워드’ 착용컷. 노스페이스 제공

야외 활동이 본격화되는 봄철을 맞아 벡티브 시리즈의 고유의 뛰어난 테크놀로지를 적용해 트레일은 물론 로드 러닝과 트레이닝까지 아우를 수 있는 로드러닝화도 첫 출시됐다.

‘벡티브 포워드’는 ‘벡티브 프로 3’의 외형 디자인과 설계 구조에서 영감을 받아 장거리 로드 러닝에 적합하게 디테일을 적용한 로드화다.

안정성과 추진력을 제공하는 카본 혼합 플레이트와 우수한 반발력과 지속적인 쿠셔닝 제공을 위한 드림 폼 쿠셔닝을 적용해 기록 향상을 목표로 한 트레이닝 시 실전과 같은 추진력을 경험할 수 있다.

10km 정도의 가벼운 조깅을 즐기는 러너들을 위해 개발된 ‘벡티브 베르사’는 충분한 쿠셔닝과 가벼운 드림폼의 균형감 있는 미드솔을 적용해 일상 트레이닝부터 데일리런까지 쾌적한 착용감을 제공한다. 색상은 화이트, 베이지, 민트 및 블랙 등 4종이다.

성가은 영원아웃도어 사장은 “트레일러닝을 포함해 다앙한 형태의 러닝을 즐기시는 분들이 날로 늘어나면서 변화무쌍한 자연 환경에서 일관된 퍼포먼스를 구현할 수 있는 전문 장비에 대한 소비자의 관심과 수요가 점점 높아지고 있다”며, “오랜 기간 축적해온 노스페이스만의 기술력과 노하우가 접목된 벡티브 컬렉션 신제품과 함께 최상의 러닝 퍼포먼스를 만끽해보시길 바란다”고 말했다.