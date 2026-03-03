49세 박세리 "선수 시절 연애 쉰 적 없어…연하 원해"

'골프 여제' 박세리가 연애사와 함께 이상형을 공개했다.

2일 방송된 채널A 예능프로그램 '탐정들의 영업비밀' 100회 특집에는 박세리가 특별 게스트로 출연해 화려한 입담을 과시했다.

선수 시절 연애를 한 번도 쉬어본 적이 없다고 밝힌 박세리는 "편하고 친구 같은 스타일, 주로 연상을 만났다"고 자신의 과거 연애사를 털어놨다.

이어 "연하는 만나본 적 없지만, 이제는 연하가 좋다"며 스튜디오 분위기를 달궜다.

이날 '탐정 24시' 코너에서는 부모의 이혼으로 18년 간 헤어져 있던 부자(父子)의 애틋한 사연이 공개됐다.

이모 손에 자란 20세 청년의 의뢰로 수소문 끝에 탐정단과 만난 친부는 "전처가 담배를 피우는 술집에 갓난아기를 데려간 일로 갈등이 시작됐다. 그 일로 크게 다툰 뒤 이혼하게 됐다"고 과거를 회상했다.

이어 아들과의 만남 제안에 "미안하기도 하고, 지금은 배달로 하루 벌어 하루 산다. 이럴 줄 알았으면 돈 좀 벌어둘 걸…"이라며 눈물을 쏟았다. 또 "이혼 후 아들을 찾으려고 처가를 찾아갔지만 이미 이사한 뒤였다"고 털어놨다.

18년 만에 친부와 전화 통화가 성사되자 의뢰인은 "건강은 괜찮으세요?" "서로 마음의 준비가 되면 만나고 싶다"며 재회를 기약했다.

의뢰인의 덤덤한 인사에 MC 김풍은 "아버지라는 말을 얼마나 하고 싶었겠나"라며 안타까움을 감추지 못했다.

