'4kg감량' 한가인 10살 딸, 칭찬 스티커 모아 간식 먹어

배우 한가인의 딸 연제이가 러닝으로 다이어트에 성공한 근황을 전했다.

‘여배우 집이라곤 믿을 수 없는 한가인 집 대청소하러 온 청소광 브라이언 (연정훈 방 최초공개)’라는 제목의 영상 속 집 청소에 나선 한가인이 자신의 딸 연제이가 러닝으로 다이어트에 성공한 일화를 공개했다. ‘자유부인 한가인’

지난달 26일 한가인의 유튜브 채널 ‘자유부인 한가인’에는 ‘여배우 집이라곤 믿을 수 없는 한가인 집 대청소하러 온 청소광 브라이언 (연정훈 방 최초공개)’라는 제목으로, 집 청소에 나선 일상이 담긴 영상이 공개됐다.

영상에는 연예계 대표 청소광으로 알려진 브라이언이 한가인의 집을 방문해 정리 비법을 전수했다. 한가인은 미리 2~3일간 청소했지만, 그에게 청소 노하우를 듣기 위해 초대했다.

브라이언의 검사가 시작되자, 한가인은 딸 방에 정리할 물건이 있는지 확인하겠다며 방으로 향했다. 그는 “연제이 방이 숙녀 방이라 손대기가 쉽지 않다. 아무것도 못 건드리게 한다”며 “자기만의 기준이 있어서 절대 건들면 안 된다”고 소개했다.

‘여배우 집이라곤 믿을 수 없는 한가인 집 대청소하러 온 청소광 브라이언 (연정훈 방 최초공개)’라는 제목의 영상 속 집 청소에 나선 한가인이 자신의 딸 연제이가 러닝으로 다이어트에 성공한 일화를 공개했다. ‘자유부인 한가인’

이어 한가인은 딸의 간식 보관 창고도 공개했다. 제작진이 “거기에 라면 숨겨놨냐”고 놀라자, 그는 “제이가 요즘 러닝을 하면서 3~4kg 정도 감량했다”며, “먹고 싶은 간식을 이곳에 모아두고, 칭찬 스티커를 다 모았을 때 보상으로 꺼내 먹는다”고 설명했다.

딸 방 정리에 대한 고민도 털어놨다. 그는 “인형과 책이 워낙 많다 보니 먼지 관리가 쉽지 않다”며 “애기 방의 공기질은 건강이랑도 직접적으로 관련돼 있으니까 먼지 관리에 신경 쓴다”고 말했다.

한편 브라이언은 청소 노하우를 잘 아는 배경으로 “검색했었다. 청소 좋아하는 사람들은 유튜브나 외국 사이트에서 봤다”며 구체적으로는 ‘멀사 스튜엇’이라는 분의 비법을 봤다고 비법을 전했다.