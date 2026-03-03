'고령' 트럼프 오른쪽 목에 붉은 반점 포착… 백악관 "피부 치료제 때문"

도널드 트럼프 미국 대통령의 오른쪽 목에 붉은 반점이 크게 자리 잡은 모습이 언론에 포착됐다.

2일(현지 시간) AP통신에 따르면 트럼프 대통령은 워싱턴 백악관 이스트룸에서 열린 명예 훈장 수여식에 참석했는데 일부 사진기자들이 그의 얼굴을 클로즈업에 취재한 사진을 통해 트럼프 대통령의 목 부분이 주목을 받게 됐다.

트럼프 대통령의 주치의는 성명을 통해 "트럼프 대통령은 목 오른쪽에 매우 일반적인 크림을 사용하고 있으며 이는 백악관 주치의가 처방한 예방적 피부 치료제"라고 밝혔다.

이어 "트럼프 대통령은 이 치료제를 일주일 간 사용하고 있으며 붉은 기는 몇 주간 지속될 것으로 예상된다"고 덧붙였다.

AP통신은 "백악관은 해당 크림의 종류와 트럼프 대통령이 언제 치료를 시작 했는지, 어떤 질환을 예방하기 위한 것인지 등에 대한 질문에는 답하지 않았다"고 보도했다.

그러면서 "지난달 19일 미국 평화연구소에서 열린 평화위원회 회의 당시 촬영한 확대 사진에서도 트럼프 대통령의 목에 붉은 기가 보였다"고 했다.

2025년 4월에 공개된 트럼프 대통령의 건강검진 보고서에는 그가 특정되지 않은 피부 질환을 위해 필요 시 모메타손 크림을 사용하고 있다고 기재돼 있다.

한편 1946년생인 트럼프 대통령은 79세로 고령이다. 앞서 오른쪽 손등에 멍이 든 모습과 발목이 부어있는 모습이 포착되면서 건강 이상설이 수차례 제기된 바 있다.

최근 한 여론조사에 따르면 미국인의 61%가 "트럼프 대통령이 나이가 들면서 정신적으로 불안정하다"고 평가했다.

지난달 26일 CNN에 따르면 대다수의 미국인들이 트럼프 대통령의 직무 수행에 대한 불만이 점점 커지고 있고, 그의 정신적 능력에 대해서도 우려하고 있는 것으로 나타났다. 심지어 일부 공화당원들조차 우려를 표명하고 있는 것으로 조사됐다.

로이터와 입소스가 진행한 이번 여론조사에서 미국인의 61%가 "트럼프 대통령이 나이가 들면서 예측 불가능해졌다"는 의견에 동의했다.

민주당 지지자 중에서는 89%, 무당층에서는 64%가 이같이 평가했고, 공화당 지지자 중에서도 30%가 고령에 따른 트럼프 대통령의 불안정성을 인정했다.

