중동에 발묶인 관광객 100만명…부자들은 수억원 전세기로 탈출

'부르는 게 값' 최대 5억원 호가…UAE '안전한 관광지' 명성에 타격

미국과 이스라엘의 이란 공습으로 중동 하늘길이 마비되면서 발이 묶인 관광객 피해가 속출하고 있다고 2일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT)가 보도했다.



항공정보업체 시리움에 따르면 지난달 28일 공습 개시 이후 이날까지 중동 지역 항공편이 최소 1만1천편 취소되면서 100만명에 달하는 여행객이 직접적인 영향을 받은 것으로 파악됐다.

텅빈 두바이 국제공항. 로이터=연합뉴스

특히 주요 관광지인 아랍에미리트(UAE) 두바이에서는 항공편 취소에 따른 피해가 잇따르고 있다.



두바이 당국은 고립된 여행객들의 숙박을 기존 조건대로 연장해주라는 지침을 내렸지만, 일부 호텔들이 추가 비용을 요구하면서 현장의 불만과 혼란이 이어지고 있다고 영국 일간 가디언이 전했다.



전쟁 여파에 따른 이러한 혼란상은 중동에서 안전한 여행지라는 아랍에미리트의 명성에 타격을 주고 있다고 NYT는 평가했다.



수천 명의 승객을 태운 크루즈선도 걸프만 해상에서 멈춰 섰다.



외신에 따르면 크루즈선 최소 6척이 걸프만 인근 항구에 정박한 채 대기 중이며, 승객들은 사실상 선내에 갇힌 상태로 알려졌다.



두바이 내 일부 부유층은 사설 보안업체를 고용해 '탈출'에 나섰다.



공항이 정상 운영 중인 오만·사우디아라비아 등 인접국까지 육로로 이동한 뒤 해외로 빠져나가는 방식이다.



가디언에 따르면 업체들은 대형 SUV 차량 수십 대를 동원해 두바이에서 육로로 4시간 반 떨어진 오만 무스카트나 10시간 거리인 사우디아라비아 리야드로 고객들을 실어 나르고 있다.



부자들의 탈출 행렬이 몰리면서 오만과 사우디아라비아에서 출발하는 개인 전세기 가격은 급등했다.



개인 전세기 중개업체 '제트빕'은 무스카토에서 튀르키예 이스탄불로 가는 소형 전세기 항공편 가격이 현재 8만5천유로(약 1억4천600만원) 선이라고 가디언에 밝혔다. 이는 평소 가격의 약 3배에 달하는 금액이다.



또 다른 전세기 업체 '알바젯' 역시 유럽행 항공편 가격으로 9만유로(약 1억5천400만원)를 제시했다.



사우디 리야드에서 유럽으로 향하는 전세기 항공편 가격은 최고 35만달러(약 5억1천300만원)까지 치솟기도 했다.



업계 관계자들은 전세기 운용사들이 안전상의 이유로 운항을 기피하고 있으며, 이 때문에 항공편 공급이 턱없이 부족한 상황이라고 전했다.



이런 가운데 구이도 크로세토 이탈리아 국방장관은 자국민 수백명이 두바이에 고립된 상황에서 정부 전용기를 타고 홀로 귀국했다가 거센 비난을 받고 있다고 가디언이 보도했다.



크로세토 장관은 미국이 이란 공격을 개시한 시점에 가족과 함께 두바이에서 휴가 중이었던 것으로 알려졌다.

<연합>