LG유니참, ‘쉐어 패드’ 캠페인 생리대·기저귀 기부 1000만장 돌파

LG생활건강은 LG유니참의 위생용품 나눔 캠페인 ‘쉐어 패드(Share Pad)’가 누적 기부물량 1000만장을 돌파했다고 3일 밝혔다.

LG유니참의 사회공헌활동 ‘쉐어 패드(Share Pad)’ 캠페인은 지난 2013년부터 지역사회 취약계층을 대상으로 생리대, 기저귀 등 필수 위생용품을 지원해왔다. 해당 캠페인은 단순한 물품 기부를 넘어, 도움이 필요한 여성·청소년·유아의 생활환경 개선과 건강한 삶을 위해 13년째 운영을 이어오고 있다.

LG유니참 직원들이 지난 2월 한국한부모가족복지시설협회를 통해 지역사회에 위생용품을 기부한 뒤 기념촬영을 하고 있다. LG생활건강 제공

지난해 말 기준 LG유니참이 쉐어 패드 캠페인으로 지역사회에 기부한 위생용품은 누적 1000만장을 넘어섰다. 지난달에는 한국한부모가족복지시설협회를 통해 경기, 경북, 부산 지역에 생리대 21만장과 기저귀 4만장 등 총 25만장의 위생용품을 추가 기부했다.

LG유니참은 올해 약 170만장의 위생용품을 기부할 예정이며, 중장기적으로는 2030년까지 연간 300만장 규모로 기부물량을 확대할 방침이다.

LG유니참 사회공헌 담당자는 “꾸준한 사회공헌을 통해 지속가능한 공생사회를 실현하는 데 기여하겠다”며 “앞으로도 나눔 활동을 확대하며 복지 사각 지대에 있는 소외된 이웃들을 보호하고, 선한 영향력을 확산해 나가겠다”고 말했다.