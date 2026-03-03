메뉴보기메뉴 보기 검색

LG유니참, ‘쉐어 패드’ 캠페인 생리대·기저귀 기부 1000만장 돌파

김건호 기자 scoop3126@segye.com
LG생활건강은 LG유니참의 위생용품 나눔 캠페인 ‘쉐어 패드(Share Pad)’가 누적 기부물량 1000만장을 돌파했다고 3일 밝혔다.

 

LG유니참의 사회공헌활동 ‘쉐어 패드(Share Pad)’ 캠페인은 지난 2013년부터 지역사회 취약계층을 대상으로 생리대, 기저귀 등 필수 위생용품을 지원해왔다. 해당 캠페인은 단순한 물품 기부를 넘어, 도움이 필요한 여성·청소년·유아의 생활환경 개선과 건강한 삶을 위해 13년째 운영을 이어오고 있다.

LG유니참 직원들이 지난 2월 한국한부모가족복지시설협회를 통해 지역사회에 위생용품을 기부한 뒤 기념촬영을 하고 있다. LG생활건강 제공
지난해 말 기준 LG유니참이 쉐어 패드 캠페인으로 지역사회에 기부한 위생용품은 누적 1000만장을 넘어섰다. 지난달에는 한국한부모가족복지시설협회를 통해 경기, 경북, 부산 지역에 생리대 21만장과 기저귀 4만장 등 총 25만장의 위생용품을 추가 기부했다.

 

LG유니참은 올해 약 170만장의 위생용품을 기부할 예정이며, 중장기적으로는 2030년까지 연간 300만장 규모로 기부물량을 확대할 방침이다.

 

LG유니참 사회공헌 담당자는 “꾸준한 사회공헌을 통해 지속가능한 공생사회를 실현하는 데 기여하겠다”며 “앞으로도 나눔 활동을 확대하며 복지 사각 지대에 있는 소외된 이웃들을 보호하고, 선한 영향력을 확산해 나가겠다”고 말했다.

