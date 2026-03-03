'육상 카리나' 김민지, '성형 의혹'에 "억울해, 교정하고 필러만"

'솔로지옥5' 출연자 김민지가 성형 의혹에 대해 해명했다. 김민지 인스타그램 캡처

‘육상계 카리나’로 불리는 ‘솔로지옥5’ 출연자 김민지가 자신을 둘러싼 성형 의혹에 대해 해명했다.

지난달 28일 유튜브 채널 ‘김민지 KIMMINGEE’에는 ‘솔로지옥5 큐앤에이 하랬더니 돌아버린 김민지 𝐐&𝐀’라는 제목의 영상이 게재됐다. 김민지는 이날 영상에서 자신을 둘러싼 팬들의 궁금증에 답하는 시간을 가졌다.

김민지는 “며칠 전에 인스타그램 스토리에 ‘무물(무엇이든 물어보세요)’을 올렸었다”며 “정말 많은 답변이 달렸다. 세지도 못할 정도로 너무 많은 답변이 달려서 그 질문에 답을 해보려 한다. 많은 사랑과 관심을 주셔서 정말 감사드린다”고 말했다.

성형 관련 질문에 답하는 김민지. 유튜브 채널 '김민지 KIMMINGEE' 영상 캡처

그는 한 인스타그램 유저가 남긴 ‘언니 진짜 악의 없이 궁금해서 그런데 릴스 보다가 성형 얘기 있던데 하신 건가요?’라는 질문을 뽑아 영상에 자료 화면으로 띄웠다.

김민지는 “악의 없는 게 아닌 것 같은데. 너 악의 좀 있다”며 “성형은 진짜 안 했다”고 밝혔다. 이어 “진짜 안 했다. 억울하다”고 다시 한 번 강조하며 온라인 커뮤니티를 통해 확산된 그의 ‘교정 전 사진’에 대해 언급했다.

그러면서 “저도 문제의 사진을 보면 좀 괴랄하다. (과거 사진을 보고) 너무 놀랐다”며 “이게 어떤 상황이었냐면, 교정기를 갓 하면 입이 이만큼 튀어나온다”고 설명했다.

갓 교정기를 한 후의 사진에 대해 설명하는 김민지. 유튜브 채널 '김민지 KIMMINGEE' 영상 캡처

김민지는 “그리고 교정만 해서 예뻐지는 사람이 어디 있겠느냐. 필러 좀 맞았다. 코도 필러고, 이마에도 필러를 맞았다”고 성형 시술 사실을 고백했다. 이어 “나도 필러 조금 맞았다고 예뻐질 줄 알았겠느냐”며 웃었다.

자신의 성형 시술 사실을 당당하게 고백한 김민지의 모습에 네티즌들은 “필러 좀 맞고 교정한다고 이렇게 예뻐지지 않는다. 그냥 본판이 예뻤던 것”, “당당하니 오히려 좋다”, “질문에 ‘악의 있는 것 같은데’라고 말하는 거 왜 이렇게 솔직하고 좋지” 등 호감 어린 반응을 보였다.

김민지는 영상을 통해 최미나수를 아끼는 마음을 전했다. 유튜브 채널 '김민지 KIMMINGEE' 영상 캡처

한편, 영상에서 최미나수와의 관계에 관해 묻는 질문도 등장했는데 김민지는 해당 질문에 답하며 솔직한 마음을 전했다.

김민지는 “‘리유니언’ 당시 내 표정과 말투가 경솔했던 것 같다. 미나에게 정말 미안하다”며 “카메라에 비치는 내 모습이 안 좋게 나올 것을 알고 있어야 했다”고 최미나수에게 거듭 사과했다.

그러면서 ‘언니가 사랑한다’는 자막과 함께 하트 손 모양을 해 보여 둘 사이의 불화설을 일축했다.