당정 “중동체류 국민 2만1000여명…인접국 수송 등 안전조치 시행”

‘미·이란 전쟁’ 관련 국회 외교통일위·외교부 협의회

중동 체류 교민 1만7000여명·여행객 4000여명 안전 점검

“원유·가스 등 에너지 수급 경로 대안도 점검 예정”

더불어민주당과 정부가 3일 긴급 당정협의회를 열고 미국과 이란 전쟁에 따른 국민 안전 상황을 점검했다. 현재까지 당정이 파악한 이란, 사우디아라비아, 아랍에미리트(UAE) 등 중동 지역에 체류 중인 국민은 2만1000여 명이다. 정부는 현지 공관과 공조해 인접국 수송 등 귀국 경로 확보에 나설 방침이다.

국회 외교통일위원회 민주당 간사 김영배 의원은 이날 국회에서 당정협의회 직후 브리핑을 통해 “중동 13개국에 여행객 등 단기 체류자가 4000여 명, 교민이 1만70000여 명 등 합해서 2만1000여 명의 국민이 체류하고 있는 것으로 파악했다”며 “현재 교민보호 대책과 여행객 등 (체류 국민) 숫자 파악에 집중하기로 했다”고 밝혔다.

국회 외교통일위원회 여당 간사인 더불어민주당 김영배 의원(오른쪽)이 3일 국회의원회관에서 열린 이란 사태 관련 민주당-외교부 당정간담회에 참석해 외통위원인 민주당 한정애 정책위의장과 대화하고 있다. 연합뉴스

김 의원은 “(전쟁이) 장기화할지 아직 단정하기 어려운 만큼 우선 긴급 조치가 필요한 여행객들과 이동 수요를 파악하고 영공이 폐쇄된 국가를 제외한 인접 국가로 이동 가능한지도 검토할 계획”이라고 설명했다. 현재 이란, 이스라엘, UAE, 카타르 등 주요국의 영공은 폐쇄된 상태다.

에너지 안보에도 비상이 걸렸다. 미·이란 전쟁 여파로 세계 원유 수송의 핵심 통로인 호르무즈 해협이 사실상 봉쇄되면서 국제 유가가 급등하는 등 경제적 불확실성이 커지고 있다. 이에 따라 당정은 에너지 수급 경로 확보에도 총력을 쏟겠다는 방침이다.

민주당 한정애 정책위의장은 간담회에 참석해 “산업적으로 200일 치 정도의 원유·가스가 어느 정도 확보된 상황이기에 당장 긴급한 문제가 생길 것으로 보지는 않는다”면서도 “관계 당국이 대체 경로 확보 등 적절한 노력을 하는 것으로 알고 있으며, 국민이 심리적으로 불안해하지 않도록 관리가 필요하다”고 말했다.

김 의원은 “우리 원유 수송선 상선 30여 척이 주변에 있는 것으로 파악되는데, 한국은 원유의 70% 정도를 호르무즈 해협을 통해서 확보하고 있다”며 “가스의 경우 20% 정도가 호르무즈 해협으로부터 확보하고 있는데, 어느 정도 분산된 상태지만 관련 대책을 논의하기로 했다”고 설명했다. 외통위는 6일 전체회의를 열어 국민 안전 대책과 에너지 수급 대응 방안 등을 추가로 점검할 계획이다.

당정은 이번 사태가 국내 증시에 미칠 영향은 제한적일 것으로 내다봤다. 한 정책위의장은 “국제적으로 주식 시장과 자본시장을 봤을 때, 예견된 상황이기도 했다”며 “그럼에도 (전쟁이) 장기화됐을 때 어떻게 되나 하는 걱정이 있다. 이 과정이 잘 관리될 수 있게 해야 한다”고 했다.