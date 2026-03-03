경찰 "국세청 코인 탈취·자수 40대 검거…2차 탈취범 추적"

추가 확보한 무안공항 개항자료 분석…특수본서 108건 수사

경찰이 국세청에서 발생한 가상자산 유출 사고와 관련해 자수서를 낸 1차 탈취자를 검거한 뒤 2차 탈취자를 추적 중이다.



경찰청 관계자는 3일 정례 기자간담회에서 "1차 탈취자가 지난달 28일 사이버범죄신고시스템에 자수서를 제출해 1일 이를 토대로 검거하고 2차 탈취자를 추적 중"이라고 밝혔다.

국세청 본청. 연합뉴스

앞서 국세청은 지난달 26일 체납자의 가상자산이 든 콜드월렛 USB 4개를 압류했다는 보도자료를 배포하며 실수로 마스터키 역할을 하는 '니모닉 코드'를 노출했다.



그 직후 니모닉 코드가 노출된 전자지갑 내 가상자산이 탈취됐다는 의혹이 제기됐다. 첫 탈취자는 범행 이후 코인을 되돌려 놨지만, 또다시 탈취가 일어났다.



경찰은 지난달 27일 국세청에서 관련 수사 의뢰를 접수해 즉시 경찰청 사이버테러수사대에서 입건 전 조사(내사)에 착수, 이후 정식 수사로 전환했다.



경찰은 1차 탈취자에 대해 "자수서를 제출했고 관련 내용을 확보해 신병 확보가 된 것은 아니다"라며 "연령대는 40대이고 관련 조사를 진행 중"이라고 설명했다.



2차 탈취자에 대해서는 "구체적으로 특정된 상태가 아니다"라고 했다. 가상자산을 압류당한 인물이 탈취자냐는 질문에는 "여러 가능성을 보고 있다"라고 했다.



국세청에서 유출된 가상자산(PRTG코인) 규모는 400만개, 480만달러(약 69억원) 상당이라고 알려졌다.



경찰 관계자는 "(피해) 액수 부분도 계속 수사가 진행 중이고 시세도 변동 돼서 확인 중"이라며 "코인 자체가 자주 거래되는 코인이 아니다"라고 말했다.



국세청에 대해서도 수사가 진행 중이냐는 질문에는 "행정 업무의 실수에 대해 진술이 이뤄진 건 있는데 다른 걸 전제로 해서 하는 건 없다"라고 답했다.



강남경찰서에서 압수된 가상자산이 분실된 사고와 관련해 수사감찰 계획이 있냐는 질문에는 "사건 자체가 진행 중"이라며 "사건이 정리된 뒤 볼 것"이라고 했다.



경찰은 지난달 23일부터 압수물 관리 체계 개선 계획을 시행하고 있다며 압수 절차를 압수 준비, 압수, 보관, 송치 네 단계로 세부 규정해 시행 중이라고 설명했다.



또 "올해 상반기 중 압수한 가상자산을 사업자에게 위탁보관하는 시스템을 시행 준비 중"이라며 "마지막으로 가상자산 압수 규칙 매뉴얼을 꼼꼼하게 만들어서 추진할 계획"이라고 했다.



경찰은 무안공항 참사 수사와 관련해서는 "지난달 12일 압수수색을 통해 (무안)공항 개항공사 관련 발주자료를 추가로 확보해서 분석 중"이라고 설명했다.



특검 사건을 넘겨받은 경찰청 '3대 특검 특별수사본부(특수본)'와 관련해서는 "총 108건을 수사 중"이라며 (2차 종합특검에) 사건 목록을 전달했고 인계를 위한 협의 단계"라고 전했다.



특수본의 인적 구성에 변동이 있냐는 질문에는 "사건을 넘기고 나서 잔여 사건의 규모와 성격을 고려해 결정할 예정"이라고 말했다.



경찰 관계자는 "특수본 1팀이 가진 사건이 경북청과 이종호 사건"이라며 "2차 종합특검으로 넘어가지 않을 걸로 예상해 최대한 빠른 시간 내 마무리 지을 예정"이라고 말했다.

