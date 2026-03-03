장윤정 "母, 보이스 피싱 당해 피해 입어" 고백

'황신혜의 같이 삽시다' 4일 방송

장윤정이 모친의 보이스피싱 피해를 고백한다.

4일 오후 방송되는 KBS 1TV '황신혜의 같이 삽시다'에는 첫 번째 남자 손님으로 국내 1호 프로파일러 권일용이 출연한다. 권일용은 K-과학 수사의 전설로 불리는 범죄 심리 분석관으로서 1000여 명의 범죄자를 면담하며 강력 사건 해결에 결정적인 역할을 해왔다.

KBS 1TV '황신혜의 같이 삽시다'

권일용은 본업 외에도 영화 '범죄도시4'에 출연, '천만 배우'라는 반전 이력을 갖고 있다. 그는 '범죄도시4' 비하인드를 전하며, 처음에는 출연 제안을 고사했으나 마동석의 예상치 못한 한마디에 결국 출연을 결심하게 된 사연을 밝혀 궁금증을 더한다. 또한 김남길 주연의 드라마 '악의 마음을 읽는 자들' 원작 작가이기도 한 권일용은, 극 중 자신을 연기한 김남길과의 외모 싱크로율 분석 결과를 보고 충격을 받았다고 고백해 현장을 폭소케 한다.

황신혜는 권일용을 초대한 이유에 대해 '생활 속 범죄 예방법'을 듣고 싶었다고 밝힌다. 이야기를 나누던 중 장윤정은 어머니가 보이스 피싱 피해를 보았던 경험을 고백해 모두를 놀라게 한다. 이에 권일용은 보이스 피싱을 막는 방법으로 '지연 이체 서비스' 등을 소개하며 실질적인 대처법을 전한다. 또한 AI 합성 기술인 딥페이크를 악용해 영상통화로까지 진화한 신종 보이스 피싱 범죄 사례를 설명해 경각심을 높인다. 더불어 최근 사회적 문제로 떠오른 미성년자 대상 '온라인 그루밍 성범죄'까지 짚는다. 그는 부모가 반드시 알아야 할 구체적인 대응법을 제시하며 범죄 예방의 중요성을 강조한다.

권일용은 아내에게 거짓말을 금세 들통났던 과거 일화를 털어놓으며, 되려 아내에게 많이 배우는 상황이 생기기도 한다고 전한다. 이에 황신혜는 "엄마와 아내는 최고의 프로파일러인 것 같다"고 덧붙인다. 또한 권일용은 프로파일링 기법으로 세 싱글맘들의 성향 추측에 나선다. 정곡을 찌르는 그의 분석에 세 사람은 당황하고, 특히 예상치 못한 말을 들은 황신혜는 "진짜 웃긴 동생이야"라며 티격태격 남매 케미로 웃음을 자아낸다. 어디서도 볼 수 없었던 연상녀 황신혜와 연하남 권일용의 남매 케미로 유쾌한 시간을 예고한다.

프로파일러 권일용과 세 싱글맘의 유익한 만남은 4일 오후 7시 40분 '황신혜의 같이 삽시다'에서 확인할 수 있다.

<뉴스1>