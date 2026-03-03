“취업·창업·정착”…청주시 청년에 맞춤형 지원한다

충북 청주시가 취업과 창업, 정착에 이르는 맞춤형 청년 지원에 나선다.

시는 단계적 지원 전략이 담긴 청년일자리창출 종합계획을 수립하고 본격적으로 추진한다고 3일 밝혔다. 길어지는 청년층 취업 준비기간과 수도권 일자리 집중으로 인한 지역 청년 유출 등을 막겠다는 의지다.

충북 청주시 전경. 청주시 제공

계획 단계별로는 인재 양성과 취·창업 지원, 장기근속 도모, 자립 기반 구축 등이다. 2만1629명의 교육과 취업을 목표로 청년 역량을 강화하고 지역 정착까지 지원한다.

시는 지역 대학과 관계기관 협의체를 구성해 지역산업 맞춤형 인재를 양성한다. 이를 통해 바이오·인공지능(AI)·보안 등 첨단 분야 교육을 확대한다. 또 ‘청년도전 지원사업’, ‘청년희망날개 지원사업’, 자격증 응시료 지원 등 다양한 프로그램으로 취업 준비 청년들의 부담을 덜어준다.

창업 활성화를 위해 원도심 대현지하상가에 청년창업지원공간을 마련한다. 창업보육센터와 창업중심대학 지원사업을 통해 초기 창업자의 자금·경험 부족 문제를 완화한다. 여기에 청년 월세 지원과 전세자금 대출이자 지원으로 주거 안정을 도모한다.

청주시 관계자는 “청년들이 취업 준비부터 직장에 안정적으로 정착할 수 있도록 다양한 맞춤형 프로그램을 제공하고, 도전과 성장을 적극적으로 지원하겠다”고 말했다.