대전 도시철도 2호선 트램 3월 전 구간 공사…버스전용차로 한시 폐지

3월부터 대전 도시철도 2호선 전 구간이 공사에 들어간다. 대전시는 동시에 이뤄지는 공사로 인한 교통 혼잡을 최소화하기 위해 공사 구간의 버스전용차로 운영을 한시적으로 유예하거나 폐지한다.

대전시는 이달 잔여 5개 공구가 본공사에 들어가면서 도시철도 2호선 트램(노면전차) 본선 14개 전 구간 건설공사가 진행된다고 3일 밝혔다.

대전 도시철도 2호선 트램 공사 구간. 대전시 제공

이번에 공사를 시작하는 잔여 공구는 ▲3공구(중리3가∼수정타운아파트) ▲4공구(수정타운아파트∼정부청사) ▲5공구(정부청사역∼국립중앙과학관) ▲9공구(진잠네거리∼건양대병원사거리) ▲14공구(동아공고네거리)이다.

시는 공사를 위해 차로 부분 통제와 기존 차로를 축소 운영한다.

공사로 인한 도로 점유를 줄익 위해 전 구간 동시 공사에 따른 교통 혼잡을 완화하기 위해 구조물 구간(교량·지하화) 공사, 보도 축소·이전, 트램 내·외선 공사, 정거장·교차로 최종 차선 조정 등에 나선다.

또 관할 경찰서와 공조해 공사 구간의 버스전용차로 운영을 한시적으로 유예하거나 폐지하고 안전사고 예방을 위한 안내표지판과 안전 펜스를 설치한다.

현재 시내버스 집중배차, 교통신호 최적화, 차로 조정 등 1단계 교통 대책을 운영 중이다.

통행속도가 ‘시속 15㎞ 초과 20㎞ 이하’(2단계)로 떨어지면 시범구간 고속도로 통행료 지원 등을 시행한다. ‘시속 15㎞ 이하’(3단계)가 되면 고속도로 통행료 지원을 전면 확대하고 공공기관 승용차 2부제 등 교통수요 관리 정책을 시행할 계획이다.

최원석 대전시 도시철도건설국장은 “트램 건설공사 기간 중 교통 불편이 불가피할 것으로 예상돼 대중교통 이용과 우회도로 활용 등 시민 여러분의 적극적인 협조를 부탁드린다”고 말했다.