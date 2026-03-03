[속보] 李대통령, 4개월 만에 마르코스 대통령과 재회… 정상회담 개최

싱가포르 정상외교 일정을 마친 이재명 대통령이 3일 오후(현지시간) 국빈 자격으로 필리핀 마닐라에 도착했다. 이 대통령은 페르디난도 로무알데스 마르코스 주니어 대통령과의 정상회담, 공동언론발표 등 일정을 연이어 소화할 예정이다.

3일(현지시간) 필리핀을 국빈 방문한 이재명 대통령이 마닐라 빌라모어 군 공항에 도착해 이동하고 있다. 뉴시스

이 대통령은 이날 마닐라에 도착해 필리핀의 대표적인 독립운동가인 호레 리잘을 추모하기 위해 마련된 리잘 기념비를 찾아 헌화하며 공식 일정을 시작한다.

이어 필리핀 말라카냥궁에서 페르디난드 로무알데스 마르코스 주니어 대통령과 정상회담을 가진다. 두 정상은 지난해 10월 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 가졌던 정상회담 이후 약 4개월 만에 재회한다.

회담에서는 이날로 정확히 수교 77주년을 맞는 양국의 경제적 협력을 미래지향적으로 확대하는 방안이 논의될 것으로 전망된다.

특히 원전과 조선, 핵심 광물 등 유망 분야에서도 양국이 협력할 수 있을 것으로 청와대는 기대하고 있다.

필리핀이 한국전쟁 당시 아시아 최대 규모 참전국이라는 점을 고려한 보훈 일정도 준비됐다.

방문 이틀 차인 4일에는 첫 일정으로 국립묘지인 마닐라 ‘영웅 묘지’를 방문해 한국전 참전 기념비에 헌화하고 생존 참전용사와 후손들을 만날 예정이다.

이 대통령은 이어 한·필리핀 비즈니스 포럼에 참석해 양국 기업인을 격려한 뒤 동포들과 오찬 간담회를 끝으로 3박 4일 간의 동남아시아 순방을 마무리한다.