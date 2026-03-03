이장우 “민주당 대전·충남 통합법, 시민 설득 못해”…대전 발전 보장안 요구

이장우 대전시장은 3일 “더불어민주당이 발의한 대전·충남 통합특별법은 대전 발전 이익이 보장되지 않아 대전시민을 설득할 수 없다”고 강조했다.

이장우 시장은 이날 연 확대간부회의에서 “대전 시민에게 확실한 대전 발전의 이익이 보장되지 않는 통합안엔 찬성할 수 없다”며 이같이 말했다.

이장우 대전시장이 3일 대전시 확대간부회의를 열고 있다. 대전시 제공

이 시장은 “대전시장이라는 제 현 위치에서 책무는 시민의 생명과 안전, 그리고 도시 이익의 가치를 높여나가야 하는 자리”라며 “민 다수가 요구하는 충분한 논의와 주민 의견 수렴을 당연히 시장이 무시할 수는 없다. 그러나 민주당 발의 통합법으론 이러한 가치를 창출할 수 없다”고 비판했다.

이 시장은 “지방정부 스스로 도시 미래를 설계하고 실행할 수 있어야 진정한 지방분권”이라면서 “지방정부가 500억원 이상의 사업을 하려면 정부의 예비타당성 조사와 중앙투자심사 등을 받아야 하는데 지역 사업이 장기간 지연되는 구조적 한계가 수십년 째 바뀌지 않고 있다”고 지적했다.

그러면서 “민주당 발의 통합법으론 시민을 설득할 명분도, 논리도 없어 시민 이익이 명확히 보장되는 통합안 마련이 우선”이라고 역설했다.

대전시 인구는 지난달 기준 주민등록인구 기준 한달 간 855명이 늘면서 2년 연속 증가세를 보이고 있다.

이 시장은 “대전시 인구가 12년 만에 증가세로 돌아선 것은 대전이 청년과 생활인구가 유입되는 도시로 전환되고 있다는 것을 보여주는 지표”라며 “대구 등 다른 시·도 인구가 감소되는 상황에서 의미있는 지표”라고 평가했다.