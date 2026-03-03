서울대 이공계 채용박람회 [한강로사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

3일 서울 관악구 서울대학교에서 열린 2026 상반기 이공계 채용박람회를 찾은 학생들이 채용상담을 받고 있다. 이번 채용박람회에는 삼성전자, SK이노베이션, LG에너지솔루션, 한화오션, 한국콜마, HD현대, 포스코, World Quant 등을 비롯한 다수의 기업이 참여했다.

서울 관악구 서울대학교 유회진학술정보관(300동) 2층 다목적실에서 ‘2026 상반기 이공계 채용박람회’가 많은 학생과 기업 관계자들의 참여 속에 열렸다.

이번 박람회에는 전통적인 대기업부터 첨단 기술 기업까지 다양한 기업이 참여해 눈길을 끌었다. 주요 참여 기업으로는 삼성전자, LG에너지솔루션, 한화오션, SK이노베이션, HD현대, 포스코 등 국내 제조·에너지·중공업 분야의 대표 기업이 이름을 올렸다. 또한 해외 투자회사인 World Quant도 참여해 해외 취업을 희망하는 이공계 인재들의 관심을 모았다.

박람회는 학부생부터 석·박사 과정에 이르는 이공계 학생들에게 폭넓은 취업 기회를 제공하기 위해 마련됐다. 참가자들은 3월 3일부터 5일까지 오전 10시부터 오후 5시까지 행사장을 찾아 국내외 기업 채용 부스를 둘러보고, 인사 담당자와 직접 상담하는 시간을 가졌다. 일부 부스에서는 직무 설명과 함께 현장 상담이 진행되며 실질적인 취업 정보를 제공했다.

3일 서울 관악구 서울대학교에서 열린 2026 상반기 이공계 채용박람회를 찾은 학생들이 참여기업 홍보물 앞을 지나고 있다. 이번 채용박람회에는 삼성전자, SK이노베이션, LG에너지솔루션, 한화오션, 한국콜마, HD현대, 포스코, World Quant 등을 비롯한 다수의 기업이 참여했다.

행사를 주관한 서울대학교 경력개발센터는 “학생들이 산업 현장의 목소리를 직접 듣고 진로를 구체화할 수 있도록 준비했다”며 “이공계 핵심 분야의 채용 수요가 높은 만큼 학생들의 참여 열기가 매우 뜨거웠다”고 밝혔다.