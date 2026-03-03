[포토] 튜넥스 '강렬한 카리스마'

그룹 튜넥스가 3일 서울 광진구 광장동 예스24 라이브홀에서 열린 데뷔 앨범 ‘SET BY US ONLY(셋 바이 어스 온리)’의 쇼케이스에 참석해 열띤 공연을 펼치고 있다.

‘SET BY US ONLY’는 튜넥스의 자유롭고 대담한 태도를 담은 데뷔 앨범이다. Mnet ‘보이즈 2 플래닛’에서 얼굴을 알린 동규, 인후, 시환, 아틱과 뉴페이스 제온, 타이라, 성준은 완성도 높은 음악과 퍼포먼스로 당찬 각오를 담아냈다.