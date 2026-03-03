김철우 보성군수, 군정 수행평가 71.5% ‘마의 70%’ 돌파…차기 적합도도 1위 독주

오는 6월 3일 치러질 제9회 전국동시지방선거를 앞두고 실시된 전남 보성군수 여론조사에서 김철우 보성군수가 군정 수행 긍정평가 71.5%를 기록하며 ‘70% 고지’를 돌파한 것으로 나타났다. 차기 군수 적합도 조사에서도 경쟁 후보 3인의 지지율 합산을 웃돌며 독주 체제를 굳힌 양상이다.

코리아정보리서치가 뉴스웍스 광주·전남본부 의뢰로 지난 2월 27~28일 이틀간 보성군 거주 만 18세 이상 남녀 800명을 대상으로 실시한 조사 결과, 김 군수의 군정 운영에 대한 평가는 긍정 71.5%(매우 잘함 41.7%·잘하는 편 29.8%)로 집계됐다. 부정 평가는 23.1%였다.

김철우 보성군수. 세계일보 자료사진

연령별로는 70대 이상이 80.9%로 가장 높았고, 60대 73.3%, 18~29세 66.6%, 30대 63.4% 순이었다. 40대(60.1%)와 50대도 60%대를 기록하며 전 연령층에서 고른 지지를 보였다.

지역별로는 벌교읍·겸백면·율어면·복내면·문덕면·조성면 등 ‘지역2’에서 76.1%, 보성읍·노동면·미력면·득량면·회천면·웅치면 등 ‘지역1’에서 66.8%로 나타나 전 지역에서 60% 이상 긍정평가를 기록했다.

군정 주요 정책 가운데 지역경제 활성화 기여도가 높은 정책으로는 ‘전 군민 30만원 민생지원금 지급 등 복지정책’이 30.1%로 1위를 차지했다. 이어 ‘농어민 공익수당 및 지역 특화산업 육성’(23.4%), ‘본예산 8000억원 및 대규모 예산 확보’(20.9%), ‘문화관광 인프라 확충’(11.1%) 순이었다.

차기 보성군수 적합도에서는 김 군수가 47.6%로 선두를 기록했다. 이는 윤영주 전 진도 부군수(20.2%), 임영수 전 전남도의원(19.9%), 선형수 전 민주당 정책위 부의장(7.2%) 등 경쟁 후보 3인의 합산 지지율(47.3%)보다 높은 수치다.

전남 보성군 군정수행 평가. 코리아정보리서치 제공

지난 1월 말 실시된 조사와 비교하면 상승세도 뚜렷하다. 당시 41.5%였던 김 군수 지지율은 한 달 새 6.1%포인트 상승했다. 반면 경쟁 후보들은 0.8%포인트 내외의 소폭 등락에 그쳤다. 2위 윤 전 부군수와 3위 임 전 도의원은 0.3%포인트 차이로 오차범위(±3.5%p) 내 접전을 보였다.

이번 조사는 코리아정보리서치가 뉴스웍스 광주·전남본부 의뢰로 2월 27~28일 보성군 거주 만 18세 이상 남녀 800명을 대상으로 무선전화 가상번호(100%)를 활용한 ARS 방식으로 실시했다. 응답률은 26.5%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.5%포인트다. 성·연령·지역별 가중치를 적용했다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.

한편 직전 조사는 조원씨앤아이가 스트레이트뉴스 의뢰로 1월 30~31일 보성군민 500명을 대상으로 실시했으며, 표본오차는 ±4.4%포인트(95% 신뢰수준), 응답률은 12.0%였다.