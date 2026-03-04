전남엔 K해상풍력 ‘신바람’

道·두산에너빌리티 MOU

2032년까지 부품 공장 검토

전남도가 국내 대표 에너지기업 두산에너빌리티와 손을 맞잡고 해상풍력 산업 육성을 위한 부품공장 설립에 나선다.



전남도는 3일 무안 전남도청에서 김영록 지사와 송용진 두산에너빌리티 사장 등이 참석한 가운데 ‘해상풍력 산업 육성을 위한 업무협약’을 체결했다.



두산에너빌리티는 2017년 국내 최초 해상풍력발전소인 탐라해상풍력(30MW)을 준공했으며 지난해 독자 개발한 10MW 해상풍력 터빈의 국제 형식인증을 취득했다. 또 영광 야월해상풍력에 8MW 터빈을 첫 상용 공급 계약하는 등 상업용 해상풍력 공급 실적을 보유한 국내 대표 기업이다.



이번 협약에 따라 두산에너빌리티는 전남 지역 해상풍력 발전기 공급 물량 확보와 연계해 2032년까지 도내에 풍력발전기 대조립 및 부품 생산 공장 설립을 검토한다. 전남도는 인허가 등 행정적 지원에 적극 협력하기로 했다.



전남도는 전국 최대 규모인 22.2GW의 해상풍력 발전사업 허가 용량을 보유하고 있다. 지난해 전남해상풍력 1단지(96MW)가 상업운전에 들어갔으며, 영광 낙월해상풍력(365MW), 신안 우이해상풍력(390MW) 등 대형 프로젝트를 추진 중이다. 아울러 신안(3.7GW)·진도(3.6GW) 해상풍력 집적화단지 지정과 여수·고흥 공공주도 단지 조성을 추진하고 있다.