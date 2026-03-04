부산, 드디어 해냈다… 금정산 전국 첫 도심형 국립공원 ‘아잉교!’

전국 24번째 지정… 국내 첫 도심형

취사·야영·상업행위 등 전면금지

부산의 진산 금정산(사진)이 전국 24번째 국립공원으로 공식 지정되면서 국내 최초 ‘도심형 국립공원’으로 거듭났다. 금정산국립공원은 부산 금정구·동래구·부산진구·북구·사상구·연제구 등 부산지역 6개 구와 경남 양산에 걸쳐 있으며, 지정 면적은 66.85㎢에 달한다.



3일 국립공원공단과 부산시 등에 따르면 지금까지 부산시에서 관리하던 금정산의 관리권이 금정산국립공원 지정으로 이날부터 국립공원공단으로 넘어간다.



국립공원공단은 지난해 10월31일 기후에너지환경부 국립공원위원회의 금정산국립공원 지정 의결 이후 금정산국립공원준비단을 구성해 국립공원 안내체계 구축, 공원자원 조사, 지자체 공원관리업무 인계인수 등 국립공원 지정에 따른 원활한 현장관리기반 조성을 위한 준비를 해왔다.



먼저 준비단은 부산 동래구에 지상 3층 규모의 금정산국립공원 관리사무소를 마련했다. 관리사무소는 1층 민원실 및 휴게실, 2층 사무실, 3층 회의실로 구성돼 있으며, 1층은 열린 공간으로 민원인과 탐방객, 지역주민들이 자유롭게 사용할 수 있는 공간으로 운영된다. 또 공원현장에 배치할 직원을 채용해 탐방객 안내와 불법행위 계도, 산불감시, 탐방객 안전관리 등의 업무에 투입한다.



앞으로 금정산에선 자연공원법에 따라 취사와 야영, 상업 행위가 전면 금지되고, 산불 예방과 자연 훼손 방지를 위해 야생 동식물의 포획도 할 수 없다. 또 국립공원공단이 지정한 구역이나 시설에선 흡연과 음주가 제한되고, 금정산 등산객을 상대로 영업하는 식당 등의 영업도 금지된다. 국립공원공단은 올 한 해 동안 계도기간으로 정해 단속보다 캠페인 위주의 인식 개선을 주로 진행할 예정이다.



송동주 금정산국립공원관리소장은 “금정산국립공원 지정으로 부산시민들의 오랜 염원이 이뤄졌다”면서 “전국 최초 도심형 국립공원의 특징을 잘 반영해 보전과 이용이 조화를 이루도록 하겠다”고 말했다.