대구 ‘도심캠퍼스’ 12개大 34개 강의

2026년 교과강의 88%까지 확대

대학간 학점교류 강의도 강화

대구 도심 속 유휴 공간을 활용해 대학생들이 수업을 듣고 교류하는 ‘도심 캠퍼스’가 이달부터 34개 강의로 운영된다.



3일 대구시에 따르면 도심 캠퍼스는 대구권 12개 협약 대학이 공동으로 강의를 운영하는 전국 최초의 도심형 통합 캠퍼스 모델이다. 청년 인구를 유입시켜 침체한 도심을 활성화하겠다는 복안이다. 강의는 도심 캠퍼스 1호관인 중구 서문로 옛 판게스트하우스와 2호관인 중구 북성로 옛 꽃자리다방 및 지역대학협력센터에서 각각 진행된다.



시는 올해 학점 인정 교과 강의 비중을 88%까지 확대해 ‘학습’과 ‘학점 이수’라는 기본 기능에 충실함으로써 대학생들의 만족도를 높이고 도심 캠퍼스를 실질적인 학습의 장으로 자리매김한다는 방침이다. 대학 간 학점교류 강의도 확대한다. 지난해 호응을 얻은 ‘대구?경북의 이해’ 과정은 확대 운영하고, 지역 창업 생태계를 다루는 ‘대구창업학’ 과정을 신규 개설하는 등 대학 간 경계를 넘어 학생들이 자유롭게 수강하고 교류하는 공유 캠퍼스 기능을 한층 강화한다.



도심 상권 활성화 아이디어 발굴 등을 위해 청년, 상인, 지자체가 함께하는 ‘리빙랩 프로젝트’를 추진한다. 올 하반기에는 동성로 일원에서 도심 캠퍼스의 성과공유회인 ‘대구·경북 대학페스타’도 개최한다. 행사 기획부터 운영까지 대학생 참여를 확대해 학생 주도로 사업 성과를 확산하고 시민과 상인이 함께 즐기는 도심 축제로 운영한다.