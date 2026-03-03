국힘 공관위원장 "현직, 단수공천 기대말라…사즉생 각오해야"

이정현 "현직 단체장, 이른 시점에 직 내려놓고 예비후보 등록 고려해달라"

국민의힘 이정현 공천관리위원장은 3일 현직 지방자치단체장들을 향해 "단수공천을 당연하게 기대하지 말라"고 밝혔다.



이 위원장은 이날 여의도 중앙당사에서 제4차 공관위 회의를 하기에 앞서 페이스북에 올린 글에서 "이번 선거는 안일함을 허락하지 않는다"며 이같이 말했다.

국민의힘 이정현 공천관리위원장. 연합뉴스

그는 "현직 단체장 여러분께 진지한 용단을 부탁드린다"며 "더 이른 시점에 직을 내려놓고 예비후보로 등록해 사즉생의 각오로 현장으로 들어가 주시는 것도 적극 고려해달라"고 주문했다.



그는 공관위 회의 직후 기자들과 만나 '직을 내려놓으라는 것이 예비후보로 빨리 등록하라는 의미냐'는 질문에 "강제는 아니고 권고 사항"이라며 "현직에 계신 공직자들은 여러 선거 운동에 제약이 있기 때문에 좀 더 절실하고 절박한 모습, 최선을 다하는 모습을 보이자는 권고"라고 설명했다.



공직선거법상 공직자는 이번 달 5일(선거일 전 90일)까지 사퇴해야 하나 현역 단체장이 같은 지자체장 선거에 출마할 경우에는 사퇴 의무가 없다.



이 위원장은 연합뉴스와 통화에서 "털끝만큼도 특정인을 겨냥한 게 아니다"라고 말했다.



현직 단체장이 조기 사퇴 시 시·도정에 공백이 생길 우려에 대해서는 "그래서 부시장이 있는 것이고 법률상 (직무대행) 방법이 있다"고 부연했다.



한편 국민의힘 공관위는 5일부터 6·3 지방선거 공천 신청을 받는다.



공관위는 이어 8일에는 광역단체장, 9일에는 기초단체장, 11일에는 광역·기초의원 후보에 대한 서류를 각각 심사한다.



공관위는 또 비례대표 광역의원을 선정하기 위한 청년 공개 오디션의 경우 수도권, 영남권, 강원·충청·호남·제주 등 3개 권역으로 나눠 진행하기로 했다.



이 위원장은 "(공개 오디션에서 청년 신청자의) 순위가 결정되면 선발된 사람들을 17개 시도 당선권에 배치하겠다"고 말했다.



그는 공천 심사와 관련, "미용실도 들르고 공인중개사 사무실도 가보고 정치인 사무실도 들어가 보고 다양한 얘기를 들었다"며 "심사 때 그런 부분을 공유해 민심도 반영되는 방향으로 가겠다"고 덧붙였다.

<연합>