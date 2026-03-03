국힘, 한동훈 동행한 의원 8명 윤리위 제소…비판한 장동혁에 韓 “해장(張) 행위 아니냐”

한동훈 전 국민의힘 대표가 지난달 27일 대구 중구 서문시장을 찾아 시민들에게 인사하는 모습. 뉴시스

한동훈 전 국민의힘 대표의 대구 일정에 동행한 친한(친한동훈)계 국회의원 및 당협위원장 8명이 윤리위에 제소됐다.

이러한 가운데 한 전 대표는 자신의 대구 방문에 동행했던 의원들이 ‘해당 행위를 했다’고 비판한 장동혁 대표에 대해 “해장(張) 행위 아니냐”고 반박했다.

국민의힘 원외당협위원장인 이상규 서울 성북을 당협위원장은 3일 박정훈·배현진·우재준·정성국·김예지·진종오·안상훈 의원 및 김경진 동대문을 당협위원장을 각각 윤리위에 제소했다고 밝혔다.

이와 관련 앞서 장 대표는 전날 국회에서 열린 비공개 최고위원회의에서 한 전 대표와 대구 방문을 함께한 친한계 의원들을 향해 “해당 행위라 생각한다”고 꼬집었다.

장 대표의 이런 발언에 한 전 대표는 3일 CBS라디오 ‘박성태의 뉴스쇼’에 출연해 “장 대표 본인에게 불이익이 있을지 모르지만 당을 위해서는 (도움이 됐다)”고 말했다.

한 전 대표는 “제가 부당하게 제명됐지만 저는 국민의힘에 돌아갈 것이란 확실한 약속을 하고 나왔다”며 “이 상황에서 뜻을 같이하는 사람들끼리 시장에 같이 가는 게 큰 문제냐”고 반문했다.

친한계를 공격하는 당권파 인사들을 향해선 “너무나 편향적인 윤리위원회, 당무감사위원회 이런 분들이 (친한계) 찍어내기를 시도하는 게 반복된다”며 “문화혁명 때 홍위병이나 6·25 때 완장 찬 사람들처럼 하는 게 이상하지 않느냐”고 말했다.

한편 한 전 대표는 장 대표가 최근 개혁신당 이준석 대표와 극우 유튜버 전한길(본명 전유관)씨와의 이른바 부정선거 끝장 토론을 시청한 뒤 당 차원의 태스크포스(TF)를 구성하겠다고 한 것에 대해서도 강하게 비난했다.

한 전 대표는 “단언해서 말하지만 부정선거 음모론은 허구”라며 “정치적 이익 때문에 마치 부정선거 음모론이 사실일 수도 있다는 뉘앙스의 주장을 하는 것은 책임 있는 정치인의 자세가 아니다”라고 지적했다.