“내란 우두머리를 왜?”…국회, 尹 사진 떼고 李대통령 사진 걸었다

국회의장실, 국회 지하통로에 전시된 윤석열 사진 철거

우원식 국회의장 “내란 우두머리 사진 전시, 헌법 정신 부합 안 해”

국회 본관과 의원회관을 잇는 지하통로에 있던 윤석열 전 대통령의 모습이 담긴 사진이 철거됐다.

국회의장실은 3일 “국회는 방금 전 국회 본관 지하통로에 전시된 사진 중 윤 전 대통령이 포함된 사진을 철거했다”며 “우원식 국회의장의 결정에 따른 조치”라고 밝혔다. 우 의장도 이날 페이스북을 통해 이 같은 내용을 공유했다.

3일 국회 본관 지하통로에 있던 윤석열 전 대통령의 취임식 당시 선서 사진이 우원식 국회의장 결정으로 이재명 현 대통령 선서 사진으로 교체됐다. 조국 조국혁신당 대표 페이스북 캡처

우 의장은 “이번 결정은 최근 법원의 판단을 통해 12·3 비상계엄 당시 윤 전 대통령이 내란 우두머리로서 국회 침탈을 주도한 행위에 대한 위헌·위법성이 명확히 확인된 점을 고려한 것”이라며 “국회의장은 입법부 수장이자 피해기관인 국회의 대표로서, 내란 우두머리의 사진이 국회 공간에서 전시되는 것이 헌법 정신에 부합하지 않는다고 판단했다”고 설명했다.

조국혁신당 조국 대표는 지난달 우 의장에게 윤 전 대통령의 사진 철거를 요청한 바 있다. 그는 이날 페이스북을 통해 “우 의장의 결정으로 윤석열의 사진이 오늘 철거됐고 그 자리에 이재명 대통령의 사진이 부착됐다”며 “우 의장의 결정에 경의를 표한다”고 환영 입장을 밝혔다.