이상민, '술자리 패싸움' 전말 밝혔다… “탁재훈은 죽은 척해서 살아”

이상민이 과거 술자리에서 패싸움에 휘말렸던 전말을 밝혔다. 유튜브 채널 '짠한형 신동엽' 영상 캡처

가수 이상민이 과거 술자리에서 패싸움에 휘말렸던 전말을 밝혔다.

지난 2일 유튜브 채널 ‘짠한형 신동엽’에는 ‘이거 방송 나갈 수 있냐? 탁재훈 이상민 김준호’라는 제목의 영상이 게재됐다. 이날 영상에는 탁재훈, 이상민, 김준호가 신동엽과 함께 과거를 회상하며 이야기를 나눴다.

술을 마시던 이상민은 1998년 남희석과 함께 폭행 사건으로 입건돼 신문에 실렸던 때를 회상했다. 해당 사건은 이상민과 남희석이 술자리에서 행인과 패싸움을 벌였다는 내용으로 당시 신문 사회면의 한 페이지를 장식했다.

당시 코피를 흘리며 술집에 들어온 남희석. 유튜브 채널 '짠한형 신동엽' 영상 캡처

이상민은 “컨츄리꼬꼬 뮤직비디오에 카메오로 출연해준 남희석 형을 위해 술자리를 갖게 됐다”고 입을 열었다.

“그런데 자리에 늦게 도착한 희석이 형이 코피를 흘리면서 들어오더라”며 “어찌 된 일인지 물으니 포장마차에서 떡볶이를 먹던 행인이 ‘어, 개그맨이다. 웃겨라’라고 했다더라”고 말했다.

이상민은 “그래서 그때 너무 열이 받으니까 이 형이 ‘야 이 새끼들아!’ 하는데 갑자기 얘네들이 막 덤벼들길래, 옆에 대걸레가 있어서 들었는데 그러자마자 싸움이 시작됐다”고 이야기했다.

술자리 패싸움이 벌어진 전말. 유튜브 채널 '짠한형 신동엽' 영상 캡처

그 이야기를 들은 이상민은 “나가자!”고 외쳤다고 말했다. 그는 “나가자마자 ‘누가 형 때렸어?’ 그랬더니 ‘얘라고 하는 순간 상대방 뺨을 한 대 때린 기억밖에 없다”며 “그 뒤로는 맞기 시작했다. 상대가 태권도부, 유도부 출신이었다”고 전했다.

이상민은 “차고 있던 시계가 떨어져서 주우러 갔는데 맞아도 챙기려 했다. 그런데 상대가 달려와 얼굴을 발로 찼다”며 “남희석 형과 신정환은 그 당시 함께 강남 경찰서에 끌려갔다”고 밝혔다.

이후 탁재훈이 보이지 않아 “‘탁재훈 형은 왜 안 왔지?’ 했는데 재훈이 형은 죽은 척을 했다더라”고 말했다.

탁재훈은 함께 경찰서에 가지 않았다. 그는 죽은 척을 했기 때문이다. 유튜브 채널 '짠한형 신동엽' 영상 캡처

이에 탁재훈은 “애들이 나갔는데 액션 영화 보듯 투두둑 쓰러지더라. 나는 상민이 시계가 떨어지는 것도 봤다. 그건 내가 줍고 싶었다”면서 “나는 끝까지 살아남아서 나중에 증인을 해야겠다고 생각했다”고 해명해 웃음을 자아냈다.

한편, 이 사건은 다른 예능 프로그램에서도 언급된 바 있다.

이상민은 2017년 11월 SBS TV 예능 프로그램 ‘미운 우리 새끼’에 출연해 해당 사건으로 인해 왼쪽 얼굴 다수에 철심을 박았다고 고백했다. 당시 이상민은 “얼굴 뼈를 조각조각 붙였다. 전치 8주였다”고 전해 충격을 안겼다.