KT “AI로 끊김 없는 초연결 6G 통신망 만들 것”

차세대 네트워크 청사진 발표



지상·해상·공중 아우른 커버리지

초저지연·초고신뢰 성능 내세워

KT가 차세대 이동통신 6세대(G) 네트워크 청사진을 처음으로 내놨다. 인공지능(AI)이 네트워크를 지능적으로 운영하고, AI 서비스에 필요한 초저지연·초고신뢰 성능을 네트워크로 뒷받침한다는 구상이다.



KT는 2일(현지시간) 스페인 바르셀로나 르 메르디앙 호텔에서 기자간담회를 열어 6G 비전과 핵심 기술을 발표했다. KT는 AI 전환(AX)을 위한 초연결·초고신뢰·지능형 AI 네트워크를 6G 목표로 꼽았다. 6G를 단순 속도 경쟁을 넘어 AI가 안정적으로 작동하도록 하는 통합 인프라로 규정하고, 연결성·신뢰성·지능성을 6G 네트워크에서 구현할 계획이다. 6G 핵심 기술로는 초연결과 초저지연, 퀀텀 세이프 보안, 자율 네트워크 등을 제시했다.



이종식(사진) KT 네트워크연구소장(전무)은 “KT는 국내 통신사 중 유일하게 5G 단독모드(SA) 서비스를 위한 기술을 보유하고 있다”며 “타사보다 오랜 기간 5G 아키텍처를 구축·운용해 온 경험을 6G 구조 설계와 상용화 과정에서 기술적 자산으로 활용할 수 있을 것”이라고 밝혔다.



끊김 없는 초연결을 구현하기 위해 지상과 해상, 공중을 아우르는 3차원 커버리지 구축을 추진하기로 했다. 도심과 빌딩 내부에서 체감 품질을 높이고, 재난·재해 상황에서도 끊김 없는 연결을 제공하겠다는 목표다.



초저지연 인프라는 단말과 무선망뿐 아니라 AI 데이터센터까지 확대해 서비스 지연을 최소화한다. 보안의 경우 양자컴퓨터 등장 이후에도 안전성을 유지할 수 있도록 ‘퀀텀 세이프’ 기술을 적용하고 양자 암호키 분배(QKD), AI 기반 침해 탐지, 동형 암호 등 차세대 보안 기술을 네트워크에 내재화할 계획이다.



6G와 위성통신을 결합하는 구상도 공개했다. 비지상망(NTN)과 지상망을 결합한 통합 구조가 6G 시대 필수 요소라고 판단해서다. KT는 국내 통신사 중에선 유일하게 위성망을 운영하고 있다. 이 소장은 “KT가 가진 위성망 운영·관제 역량이 6G 시대에 장점이 될 것”이라고 말했다.



네트워크 운영 방식도 AI 중심의 자율 네트워크로 전환한다. KT는 네트워크 특화 대규모 언어모델(LLM)을 기반으로 한 네트워크 파운데이션 모델(NFM), 디지털 트윈, AI 에이전트를 결합해 설계·구축·운영 전 과정 자동화를 추진한다.