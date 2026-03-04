하나銀, 부산·영남권 거점기업에 생산적 금융 지원

하나은행은 부산광역시, 부산상공회의소, 기술보증기금·신용보증기금과 함께 ‘부산·영남권 거점기업 육성 지원’을 위한 업무협약을 체결했다고 3일 밝혔다. 이번 협약은 ‘5극 3특’ 중심의 균형성장 대전환을 선도하고 부산·영남권 지역의 특화산업 육성을 통한 생산적 금융 지원 강화를 위해 마련됐다. 이를 위해 신성장동력산업과 미래전략산업을 영위하는 부산·영남지역 소재 중소기업의 유동성 확보를 위한 금융지원을 실시한다.



하나은행은 기보 52억원, 신보 100억원 등 총 152억원을 출연해 5056억원 규모의 유동성 공급에 나선다.