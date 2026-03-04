“통합 대한항공, 완전한 ‘한 팀’ 되자”

조원태 회장 창립57주년 기념사

조원태(사진) 한진그룹 회장은 3일 “올해는 통합 항공사 출범 준비를 마무리하는 시간이면서 새롭게 선보이는 통합 대한항공 역사의 첫 페이지를 여는 아주 중요한 해”라며 “아시아나항공 인수를 선언했을 때 공언한 대로 한국 항공업계를 재편하고 더욱 경쟁력 있는 항공업 생태계를 만드는 시대적 과업을 완수하겠다”고 밝혔다.

조 회장은 이날 대한항공 창립 57주년 기념사에서 “곧 출범할 통합 대한항공의 경쟁 상대는 국내 항공사가 아니라 글로벌 캐리어(항공사)들”이라며 “임직원 모두가 존중과 신뢰를 바탕으로 완전한 ‘한 팀’을 이뤄야만 세계 무대에서 국가대표 항공사로서 기량을 발휘할 수 있다”고 말했다. 그는 “모두 통합 항공사의 성공적인 출범이라는 같은 목표를 보고 나아간다는 것, 안전하고 편안한 여행을 제공하는 보람과 자부심으로 일한다는 것을 생각한다면 기존 소속과 관계 없이 곧 서로를 진심으로 이해하고 포용할 수 있을 것”이라고 덧붙였다.

조 회장은 특히 ‘안전’과 ‘차별화된 서비스’ 역량을 강조했다. 그는 “통합을 바라보는 고객 시선에는 기대 못지않게 불안감도 함께 담겨 있다”며 “이럴 때일수록 더 강화된 안전 기준을 확립하고 최상의 서비스를 제공해 신뢰를 더욱 단단하게 쌓아야 한다”고 당부했다.

그는 “한 명 한 명이 ‘내가 곧 안전 담당자’라는 마음을 가지고 안전 유지에 동참해야만 비로소 작은 위험 요소도 놓치지 않는 견고한 안전망이 형성된다”며 “임직원 여러분은 모두 대한민국 항공업계 최고의 전문가들이기에 함께 노력해 준다면 통합 대한항공은 세계에서 가장 사랑받는 항공사라는 비전을 충분히 현실로 만들 수 있을 것”이라고 강조했다.