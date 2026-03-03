[단독] 한전기술, 석탄화력 인력 ‘0명’으로

2028년까지… 인력운영계획 제출

석탄발전 퇴출 목표 맞춰 인력재편

재생에너지 사업 인력은 5배 늘려

기후에너지환경부 산하 한국전력 자회사가 3년 내 석탄화력 사업 인력을 ‘0명’으로 줄일 계획을 세운 것으로 확인됐다. 이재명정부가 2040년까지 모든 석탄발전을 퇴출한다는 목표를 세운 가운데 인력 재편이 가시화하고 있다.



3일 정부 등에 따르면 한전의 발전소 설계 자회사인 한국전력기술은 최근 이 같은 내용을 담은 2026∼2028년 중기인력운영계획을 기획재정부에 제출했다.

이 계획에 따르면 한국전력기술은 석탄화력 사업 소요 인력이 올해 현원 기준 58명에서 2028년 0명으로 축소될 것으로 내다봤다. 한국전력기술은 국내 석탄화력 발전소 신규건설, 환경설비 개선·성능 개선 관련 설계와 기술 자문 등을 수행한다.



인력이 줄어드는 건 결국 진행 중인 발전소 환경 개선 사업이 종료된 이후 후속 사업 전망이 불투명하기 때문이다. 한국전력기술은 관련 사업이 올해 35억원에서 내년 11억원으로 줄어든 데 이어 2028년엔 전무할 것이라 예상했다.



대신 석탄화력을 대체하는 액화천연가스(LNG)복합화력 건설이 이어지면서 LNG 사업 인력은 일정 규모 유지될 것이라고 내다봤다. 2027년과 2028년 예상 매출액은 406억원·405억원이고 소요 인력은 135명·134명이었다.



재생에너지 사업 인력의 경우 같은 기간 5배 가까이 늘어날 것으로 예상됐다. 올해 재생에너지 사업 예상 소요 인력은 32명이었고 내년에는 100명, 2028년에는 147명까지 증가할 것이라는 게 한국전력기술 전망이다.

해상풍력발전·폐자원 에너지화·에너지저장장치(ESS) 설치 등 재생에너지 사업 매출액이 올해 211억원에서 2028년 1033억원까지 늘어날 것으로 예상되면서 자연스레 인력 또한 빠르게 늘어날 수밖에 없다는 것이다. 신규 사업 수익성 확보와 인허가 소요기간 등을 고려할 때 특히 사업에 본격 착수하게 되는 2027년 이후 소요 인력이 크게 증가할 것으로 예측됐다.



한국전력기술 내 인력 규모 기준으로 가장 압도적인 건, 또 다른 무탄소 발전원인 원자력 사업이었다.



한국전력기술은 체코 신규 원전뿐 아니라 국내 원전 건설과 가동 중인 원전의 유지보수, 원전 해체, 사용후핵연료, 방폐장 등 원전 전 주기를 대상으로 하는 사업을 수행 중이다. 올해 예상 매출액은 3677억원, 소요 인력은 1126명이었고 2028년의 경우 3187억원, 1130명이다.