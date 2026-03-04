졸음운전 차에 뇌사… 6명에 새 삶 주고 떠나

16세 박채연 양 장기 기증

사회복지사를 꿈꾸던 착한 소녀가 졸음운전 차량과의 사고 이후 뇌사 장기 기증으로 6명에게 새 생명을 선물하고 하늘의 별이 됐다.3일 한국장기조직기증원에 따르면 지난해 12월16일 아주대학교병원에서 박채연(16·사진) 양이 심장과 폐, 간, 신장, 양쪽 안구를 기증했다.



박양은 같은 달 14일 친척 결혼식에 가기 위해 가족과 함께 이동하던 중 졸음운전 차량에 사고를 당해 뇌사 판정을 받았다. 가족들은 박양이 다른 이의 일부분에서라도 살아 숨 쉬었으면 하는 바람으로 기증을 결심했다.



경기도 안산에서 외동딸로 태어난 박양은 어릴 적부터 활동적이고 밝은 성격이었다. 친구들에게 늘 먼저 다가가던 박양은 그 따뜻한 마음으로 사회복지사를 꿈꿨다고 한다.