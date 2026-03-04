천안시, 뉴욕서 3·1운동 정신 알렸다

현지 고교생 6명 ‘유관순상’ 수여

“역사·교육 국제 연대 이어 갈 것”

충남 천안시가 미국 뉴욕주 나소카운티와 손잡고 3·1운동 정신과 유관순 열사의 독립정신을 미국에 알렸다.



천안시는 2일(현지시간) 나소카운티 루스벨트 행정입법부 건물에서 열린 ‘3·1운동 기념식 및 제7회 유관순상 시상식’에 참석했다고 3일 밝혔다. 미주한인이민사박물관과 나소카운티가 공동 주관한 이번 행사는 3·1운동의 역사적 가치를 되새기고 유관순 열사의 독립정신을 해외 청소년들과 공유하기 위해 추진됐다.



이날 시상식에서는 유관순 열사의 용기와 정의를 주제로 한 감상문 심사를 통해 선정된 현지 고등학생 6명이 ‘유관순상’을 수상했다. 윤은미 천안시 복지정책국장은 “앞으로도 나소카운티와의 협력을 바탕으로 역사, 교육, 청소년 등 다양한 분야에서 국제적 연대를 강화해 나가겠다”고 밝혔다.